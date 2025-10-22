Banorte ubica unidad móvil en Poza Rica

Banorte informa que se mantiene cerca de sus clientes brindando soluciones ágiles y seguras ante situaciones de emergencia, por lo cual pone a disposición de los usuarios afectadas por la Depresión Tropical 90E en las zonas de Poza Rica, una unidad móvil ubicada en Josefa Ortíz de Domínguez, S/N, Cedro 100, Obras Sociales.

En un comunicado detalla que esta unidad brindará servicio de las 8:00am a las 7:00pm, con servicios de retiro de efectivo, consulta de saldos, pago de servicios y compra de tiempo aire.

Asimismo, informa que las sucursales y los cajeros automáticos Banorte ubicados en Poza Rica y Poza Rica Boulevard, operan con normalidad.

Agrega que también están disponibles los cajeros automáticos ubicados en las tiendas The Home Depot, Soriana y Walmart.

