Santander México gana dos Premios Platino Fintech Americas por su innovación digital

Grupo Financiero Santander México fue reconocido con dos Premios Platino 2026 en los Premios País a los Innovadores Financieros en las Américas de Fintech Americas, consolidando su liderazgo en transformación digital dentro del sector bancario.

La institución obtuvo el máximo galardón en dos categorías clave:

Banca Móvil , con el proyecto “Experiencia digital multicanal y segmento”, que ofrece soluciones personalizadas y seguras a distintos perfiles de clientes.

Transformación Digital, con "Openbank México: Transformando la Banca Digital", un banco 100% digital centrado en la experiencia del usuario y la innovación tecnológica.

“Fintech Americas reconoce nuestro compromiso de largo plazo con la innovación cuyo propósito es poner al cliente en el centro de nuestra estrategia digital. Este doble reconocimiento confirma que estamos a la vanguardia en la transformación de la banca en México y nos impulsa a seguir desarrollando soluciones que hagan la vida financiera de nuestros clientes más simple, segura y cercana”, destacó Laura Cruz Urquiza, Directora General Adjunta de Estrategia, Innovación y Experiencia del Cliente de Santander México.

Este doble reconocimiento representa la séptima ocasión en que Santander México es premiado por Fintech Americas. Entre los proyectos anteriores se incluyen: los Pagos sin contacto en el Metrobús de la Ciudad de México con Getnet, la “Tarjeta sin números”, el programa de ahorro “Mis Metas”, los pagos con relojes inteligentes, el Engagement Center y el uso de inteligencia artificial en atención a clientes vía redes sociales.

Los Premios Platino Fintech Americas reconocen a las instituciones que están redefiniendo el futuro de la banca en América Latina y Norteamérica a través de la tecnología y la innovación. En esta edición participaron más de 350 nominaciones de los bancos más representativos de la región.

Con más de 75 mil miembros a nivel global, Fintech Americas impulsa el desarrollo de comunidades de aprendizaje y la evolución del sector financiero mediante la innovación y la digitalización.