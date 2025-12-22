Muestra productividad retroceso

El INEGI publicó los resultados de la Productividad Total de los Factores (PTF) con cifras actualizadas al 2024. El reporte muestra que la eficiencia con la que México combina sus recursos para producir bienes y servicios tuvo un retroceso, esto porque disminuyó 0.35 por ciento, lo que significa que, aunque la producción creció ligeramente en 0.76 por ciento, lo hizo a un ritmo menor que el crecimiento de los recursos que se invirtieron para lograrla, es decir, de 1.11 por ciento, señala Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico-Financiero en Grupo Financiero Base.

Agrega que el crecimiento de 0.76 por ciento en el valor de la producción en 2024 es uno de los más bajos registrados, solamente ha sido menor en los siguientes años: 1995, 2001, 2002, 2008, 2009, 2019 y 2020, periodos asociados con recesiones. Destaca en el desglose de insumos la contribución negativa de 0.48 puntos porcentuales en el rubro de materiales, donde solo hubo contribuciones negativas en los mismos periodos mencionados con anterioridad.

De igual forma, la contribución de los servicios laborales fue de -0.05, rompiendo la tendencia de recuperación que se traía tras la pandemia y señalando que el capital humano no pudo compensar las deficiencias de la producción. Lo único que evitó una caída mayor fue el capital que aportó 1.14 puntos porcentuales. Sin embargo, la dependencia de aumentar el capital sin una mayor eficiencia es insostenible a largo plazo.

Este fenómeno va de la mano con el deterioro que se ha observado con el origen de la producción en México, puesto que, en 2024, subió la participación de la informalidad en el PIB y se espera que en 2025 siga esa tendencia, debido a que la ENOE muestra un debilitamiento importante en el empleo formal y un crecimiento en la informalidad.

A pesar de que la economía se mantuvo en terreno positivo, los indicadores de insumos y productividad muestran un comportamiento de deterioro.

El 2024 deja claro que el crecimiento no solo fue bajo, sino que resultó sumamente costoso para el país, al requerir más recursos para las mismas unidades de valor agregado.