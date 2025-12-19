Banxico baja tasa y reconoce que aumentos en impuestos generarán inflación

Banco de México (Banxico) disminuyó la tasa de interés objetivo 25 puntos base (pb) a 7.00 por ciento, en una decisión 4 a 1, se mantuvo el periodo de convergencia de la inflación a la meta de 3.0 por ciento en el tercer trimestre del 2026 (3T26), a pesar de que las expectativas de analistas se ubican muy por arriba, y que Banxico reconoce que los aumentos de impuestos y aranceles se traducirán, en mayor o menor medida, en mayor inflación, poniendo en riesgo la credibilidad de los mismos, señalan Paulina Anciola e Iván Arias, analistas de Grupo Financiero Banamex.

Agregan que si bien se señaló que harán una evaluación integral del impacto en la inflación de los cambios de impuestos cuando dispongan de información adicional, habría sido deseable que sus proyecciones ya incorporaran los efectos preliminares que prevén, se ajustó la guía futura señalando ahora que ‘hacia delante, la Junta de Gobierno valorará el momento de realizar ajustes adicionales a la tasa de referencia’.

De esta forma, los analistas ven una pausa prudente en los recortes en el primer trimestre del 2026 (1T26), en un contexto de presiones de precios a inicios de año, toda vez que se verifique que dichas presiones son acotadas y de corta duración y con ello estiman que Banxico realizaría dos recortes finales, considerando una moderada recuperación en el crecimiento económico, los recortes adicionales de tasa en Estados Unidos, un tipo de cambio por debajo del de este año, y que la tasa de política monetaria estaría en terreno neutral.

En este contexto, preveen que la tasa se ubicaría en 6.50 por ciento al cierre de 2026 debido a que el entorno macroeconómico que se vislumbra para el siguiente año, en particular con un aumento en la inflación derivado del incremento en impuestos y aranceles, debería llevar a Banxico a proceder con cautela.

Esto con el fin de descartar posibles efectos de segundo orden, y verificar que las expectativas de inflación de mediano plazo permanecen estables. A esto se agrega que proyectan que la actividad económica registrará cierta recuperación, lo que reduciría la holgura.

En este contexto, y dado el ajuste a la guía futura del comunicado de hoy, confirman sus expectativas respecto a que la Junta optará por pausar los recortes durante el primer trimestre de 2026 (1T26), considerando que las presiones de precios no serían generalizadas y tendrían efectos de una sola vez.

Además de que se compensarían parcialmente por la apreciación que se registraría en promedio en 2026 con respecto a este año, y que estiman que la Reserva Federal (Fed) realizará dos recortes adicionales de 25pb, habría cierto margen adicional para recortes por parte de Banxico (en mayo y junio), llegando al fin del ciclo con una tasa de 6.50 por ciento, el punto medio del rango neutral de la tasa de interés estimado por Banxico.

Señalan como riesgos a la baja para su trayectoria un debilitamiento de la actividad y más recortes a lo previsto en EUA, que podrían implicar que la tasa de interés se ubique por debajo del punto medio del rango de neutralidad. Como riesgos al alza destacan que la inflación subyacente se ubique por arriba de lo estimado ante mayores efectos provenientes de los ajustes al Paquete Fiscal de 2026, o ante eventos de volatilidad financiera que lleven a una depreciación cambiaria.