La cartera de crédito de Santander México crece 6.0% interanual al 3T25 y mantiene solidez financiera

Banco Santander México (BMV: BSMX; NYSE: BSMX) reportó resultados positivos al cierre del tercer trimestre de 2025, con un crecimiento interanual de 6.0% en su cartera de crédito total, que alcanzó $926,628 millones de pesos, reflejando la solidez del banco y su compromiso con el financiamiento responsable en todos los segmentos.

Durante el trimestre, el banco observó un ligero ajuste de -0.6% frente al 2T25, en línea con su enfoque prudencial de gestión de riesgo. Destacó el desempeño de la cartera de crédito a individuos, con un aumento de 7.7% anual, impulsado por crecimientos de 8.1% en consumo (especialmente 36.7% en crédito automotriz) y 7.5% en hipotecas.

Por su parte, la cartera comercial creció 4.3% interanual, con resultados sobresalientes en entidades gubernamentales y financieras (+21.1%) y PyMEs (+3.0%).

“En el tercer trimestre mantuvimos un desempeño sólido y una utilidad neta creciente, impulsada por un manejo disciplinado de riesgos y una estructura de fondeo diversificada. Seguimos enfocados en crear valor sostenible para nuestros clientes e inversionistas”, señaló la institución.

Principales indicadores financieros 3T25

Utilidad neta: $8,044 millones de pesos (+7.4% interanual).

$8,044 millones de pesos (+7.4% interanual). Depósitos totales: $959,048 millones (+6.8% interanual).

$959,048 millones (+6.8% interanual). Índice de morosidad: 2.38% (vs. 2.34% en 3T24).

2.38% (vs. 2.34% en 3T24). Índice de eficiencia: 42.49%, con mejora de 177 puntos básicos interanual.

42.49%, con mejora de 177 puntos básicos interanual. Índice de capitalización: 20.02%, con 13.47% de capital fundamental (CET1).

20.02%, con 13.47% de capital fundamental (CET1). Clientes totales: más de 21.7 millones (+2.5% interanual), de los cuales 8.3 millones son digitales.

Durante el trimestre, el banco emitió certificados bursátiles por un monto total de $10,190 millones, reforzando su liquidez y solidez de capital.

Tuiio: inclusión financiera con impacto social

A través de Tuiio, su brazo de inclusión financiera, Santander México ha beneficiado a más de 627 mil personas, con 1.6 millones de créditos otorgados por un monto superior a $17,750 millones de pesos, principalmente a mujeres microempresarias.

Con presencia en 20 estados, Tuiio también ha emitido 1.7 millones de pólizas de seguro y 1.3 millones de asistencias médicas, impulsando el bienestar integral y el desarrollo local.

Reconocimientos y sostenibilidad

Santander México fue reconocido como la mejor empresa para mujeres en el sector financiero y la segunda mejor en el país por Top Companies y Expansión (“Súper Empresas para Mujeres 2025”).

y la por Top Companies y Expansión (“Súper Empresas para Mujeres 2025”). Obtuvo el Premio Platino Fintech Americas 2026 en la categoría “Banca Móvil” , por la innovación y evolución de su aplicación móvil.

en la categoría , por la innovación y evolución de su aplicación móvil. En materia ESG, el 34% de las transacciones de bonos locales donde participó el banco tuvieron etiqueta ASG .

donde participó el banco tuvieron . A través de tarjetas LikeU , se han donado más de $5.5 millones de pesos a organizaciones de la sociedad civil.

, se han a organizaciones de la sociedad civil. En gobernanza, el 81% del Consejo de Administración es independiente y el 25% está conformado por mujeres, reflejando su compromiso con la diversidad y la equidad de género.

Banco Santander México reafirma su compromiso con el crecimiento sostenible del país, el fortalecimiento de las finanzas personales y empresariales, y el impulso a la inclusión financiera como motor del desarrollo económico.