CIBanco entra en proceso de liquidación

El Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) informó que con fecha 10 de octubre de 2025 inició el proceso de liquidación de esta institución, derivado de la revocación de la autorización para organizarse y operar como Institución de Banca Múltiple a CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). https://www.gob.mx/ipab/articulos/informacion-importante-de-cibanco-401880?idiom=es

De esta forma, la Junta de Gobierno del IPAB aprobó se proceda al Pago de Obligaciones Garantizadas, es decir, pagar a las personas ahorradoras de este banco aquellos depósitos que están protegidos en términos de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y de la Ley de Instituciones de Crédito.

Asimismo, las personas que tienen crédito(s) de CIBanco deberán continuar realizando el pago de los mismos.

Agrega que conforme a lo dispuesto por el artículo 170 de la Ley de Instituciones de Crédito, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, en su carácter de liquidador de CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple en Liquidación,

Mientras que las sucursales que se precisan a continuación permanecerán abiertas a partir del 13 de octubre de 2025, en un horario de lunes a jueves de 9:00 a 18:00 hrs. y viernes de 9:00 a 14:00 hrs. exclusivamente para consultas, aclaraciones o presentar una solicitud de pago de obligaciones garantizadas, no así para operaciones activas o de servicios, sin perjuicio de ulterior aviso o cambio sobre el particular: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1027710/ListadoSucursalesAbiertas.pdf

En caso de que requiera más información para realizar el pago de sus créditos:

Llame al Centro de Atención Telefónica al 800 2 88 4722 (800 A TU IPAB) de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs.

de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs. Escriba al correo electrónico: infoCIBanco@ipab.org.mx o visite el sitio web del IPAB www.gob.mx/ipab

En el caso de los ahorradores, eIPAB comenzará el proceso de pago de los depósitos asegurados de las personas ahorradoras el 13 de octubre de 2025, deberás ingresar al portal www.gob.mx/ipab.

Los depósitos que tú tienes en CIBanco están cubiertos por el IPAB hasta por 400 mil Unidades de Inversión por persona ($3,424,262.40 pesos, al 10 de octubre de 2025). Esta cobertura es aplicable sólo a aquellos productos considerados depósitos asegurados y que no sean objeto de exclusión de cobertura de conformidad con la Ley de Protección al Ahorro Bancario (LPAB) y demás disposiciones aplicables.

El IPAB no garantiza, entre otros, depósitos a favor de accionistas, miembros del consejo de administración y de funcionarios de los dos primeros niveles jerárquicos de CIBanco, así como apoderados generales con facultades administrativas y gerentes generales, con independencia del saldo que mantengan depositado. No obstante, estas personas conservan su derecho ante la institución en liquidación.