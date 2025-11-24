Conéctate con nosotros

Bancos

Inflación repunta a 3.6% en la primera quincena de noviembre impulsada por incrementos en transporte y productos agrícolas

Bancos

Banamex: México acelera la inclusión financiera digital

Bancos Tecnología

Clip presenta Clip Pin Pad, su primera terminal fija para ventas en mostrador y kioscos de autoservicio para negocios de alto volumen

Bancos FINANZAS

5 razones por las que SPEI mejora la experiencia de compra durante Buen Fin y Black Friday

Bancos

Inflación en México subiría a 3.58% anual en la 1ª quincena de noviembre: Banorte

Bancos Empresas

Mastercard y L’Oréal lanzan tarjeta de crédito para profesionales de la belleza; Clara se suma como emisor en México

Bancos

Banco Azteca el banco más cercano a la gente

Bancos

Unen esfuerzos la banca y ConMéxico para promover los medios de pago electrónicos e impulsar la inclusión financiera

Bancos

Se estima menor paridad peso dólar para fin de 2025

Bancos Tecnología

Banorte invierte 741 mdp para expandir su Centro de Contacto en Monterrey y generar 5,800 empleos

Bancos

Inflación repunta a 3.6% en la primera quincena de noviembre impulsada por incrementos en transporte y productos agrícolas

Publicado

Hace 21 horas

en

La inflación general anual en México registró un repunte en la primera quincena de noviembre al ubicarse en 3.61%, desde el 3.50% observado en la quincena previa, informó Banamex Estudios Económicos con base en datos del INEGI. El incremento respondió principalmente a alzas en tarifas de transporte público, electricidad y precios agrícolas, parcialmente compensados por descuentos asociados al Buen Fin.

A tasa quincenal, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) avanzó 0.47%, cifra cercana al pronóstico de Banamex (0.45%) y superior al consenso del mercado (0.40%).

La inflación subyacente, que excluye componentes más volátiles como energéticos y agropecuarios, aumentó apenas 0.04% quincenal, manteniéndose en 4.32% anual por séptima quincena consecutiva.

Dentro del componente subyacente:

  • Mercancías registraron una baja quincenal de -0.19%, influida por las promociones del Buen Fin.
  • Servicios aumentaron 0.25%, principalmente por mayores precios en servicios turísticos y de alimentación.

En tanto, la inflación no subyacente aumentó 1.93% quincenal, impulsando su variación anual a 1.29%, desde 0.80% en la quincena previa. Los incrementos más significativos provinieron de:

  • Electricidad y tarifas autorizadas por el gobierno (+2.92% quincenal) tras el fin de subsidios estacionales.
  • Agropecuarios, particularmente jitomate, uva y chile (+0.69%).

Banamex mantiene su expectativa de cierre 2025 en 3.9% para la inflación general y 4.2% para la subyacente, anticipando que los aumentos recientes en tarifas de transporte y precios agrícolas continuarán presionando al índice general.

Para 2026, el análisis proyecta presiones adicionales derivadas de ajustes fiscales y un incremento estimado del 11% en el salario mínimo, previendo una inflación general cercana a 4.5% en el primer trimestre, y 4.3% al cierre del año.

Loading

Comparte la nota
temas relacionados:
Continua leyendo
DA CLICK PARA COMENTAR

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.