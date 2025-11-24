Inflación repunta a 3.6% en la primera quincena de noviembre impulsada por incrementos en transporte y productos agrícolas

La inflación general anual en México registró un repunte en la primera quincena de noviembre al ubicarse en 3.61%, desde el 3.50% observado en la quincena previa, informó Banamex Estudios Económicos con base en datos del INEGI. El incremento respondió principalmente a alzas en tarifas de transporte público, electricidad y precios agrícolas, parcialmente compensados por descuentos asociados al Buen Fin.

A tasa quincenal, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) avanzó 0.47%, cifra cercana al pronóstico de Banamex (0.45%) y superior al consenso del mercado (0.40%).

La inflación subyacente, que excluye componentes más volátiles como energéticos y agropecuarios, aumentó apenas 0.04% quincenal, manteniéndose en 4.32% anual por séptima quincena consecutiva.

Dentro del componente subyacente:

Mercancías registraron una baja quincenal de -0.19% , influida por las promociones del Buen Fin.

registraron una baja quincenal de , influida por las promociones del Buen Fin. Servicios aumentaron 0.25%, principalmente por mayores precios en servicios turísticos y de alimentación.

En tanto, la inflación no subyacente aumentó 1.93% quincenal, impulsando su variación anual a 1.29%, desde 0.80% en la quincena previa. Los incrementos más significativos provinieron de:

Electricidad y tarifas autorizadas por el gobierno (+2.92% quincenal) tras el fin de subsidios estacionales.

(+2.92% quincenal) tras el fin de subsidios estacionales. Agropecuarios, particularmente jitomate, uva y chile (+0.69%).

Banamex mantiene su expectativa de cierre 2025 en 3.9% para la inflación general y 4.2% para la subyacente, anticipando que los aumentos recientes en tarifas de transporte y precios agrícolas continuarán presionando al índice general.

Para 2026, el análisis proyecta presiones adicionales derivadas de ajustes fiscales y un incremento estimado del 11% en el salario mínimo, previendo una inflación general cercana a 4.5% en el primer trimestre, y 4.3% al cierre del año.