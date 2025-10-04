GRUPO MEXICO hace oferta por 100 por ciento de Banamex

Grupo México y/o partes relacionadas (Grupo México) informó a la Bolsa Mexicana de Valores (BM) que realizó una oferta vinculante, hasta por el 100 por ciento de Grupo Financiero Banamex, con términos más atractivos para Citi, buscando cumplir dos objetivos: la compra del 100 por ciento de Banamex y que sea un grupo mayoritariamente mexicano.

https://www.bmv.com.mx/docs-pub/eventemi/eventemi_1497315_1.pdf

De esta forma detalla que la propuesta es adquirir hasta el 100 por ciento de la institución con base en los siguientes valores: (i) por el 25 por ciento del capital, un múltiplo de 0.85 veces (x) Valor Libro (VL) y (ii) por el 75 por ciento restante, un múltiplo de 0.80x VL.

Esta oferta colocaría al Banco Nacional de México y sus afiliadas (o subsidiarias) bajo el control de Grupo México con el propósito de dar un fuerte impulso al acceso al crédito de las familias y empresas de nuestro país.

Grupo México mantendría en México y acrecentaría la amplia colección de arte mexicano del Banco y preservaría los edificios coloniales que forman parte de nuestro valioso legado cultural.

Si Fernando Chico Pardo y familia deseen mantener su inversión del 25 por ciento recientemente acordada con Citi, la propuesta sería adquirir el 75 por ciento a un múltiplo de 0.80x VL, señalando que les daría mucho gusto tenerlos como inversionistas y se les respetarían los derechos minoritarios habituales de mercado.

De ser aceptada por Citi, esta oferta estará sujeta a las aprobaciones correspondientes; una vez que Banamex se encuentre regulado únicamente por las autoridades financieras mexicanas podrá recuperar su potencial competitivo en nuestro sistema financiero y con ello su capacidad para contribuir decididamente a la promoción del desarrollo económico de nuestro país.

Entre las prioridades de la oferta destaca la de cuidar la plantilla laboral de Banamex, así como conservar y aprovechar la sólida experiencia de su equipo directivo, asegurando una transición que dé plena certidumbre y fluidez en los servicios a los clientes de Banamex.

Si bien la oferta contempla que Grupo México adquiera hasta el 100 por ciento de Banamex y el control accionario, se prevé que en el futuro se puedan sumar afores y otros inversionistas mexicanos.

Con esa visión, se ha incluido la opción dentro de dicha oferta de que Fernando Chico Pardo y familia puedan participar con el 25 por ciento del capital.

Agrega que Banamex es una institución financiera emblemática cuya trayectoria es referente de la fortaleza de México desde finales del siglo XIX. Actualmente es uno de los líderes en créditos al consumo y reporta una de las bases de depósitos más robustas del mercado, con solvencia financiera y sólida capitalización, así como rigurosos controles de riesgo.

La oferta de Grupo México se encuadra en su inquebrantable confianza en el presente y futuro de nuestro país, confianza que se expresa cada año en inversiones a largo plazo, nuevos proyectos y diversificación de objetivos.

Al día de hoy, Grupo México es la compañía de mayor valor de capitalización en el mercado de valores, una de las más bursátiles, así como la segunda con el mayor pago de impuestos y la Empresa que más PTU paga en México.

Se mantiene como líder en la extracción de cobre, con las mayores reservas del mundo. Es la empresa de mejor costo operativo en extracción de cobre a nivel mundial y el mejor portafolio de crecimiento orgánico en la División Minera.

Además de ser la empresa de transporte con la mayor cobertura y conectividad en México con presencia en los estados más importantes de Estados Unidos (más de 10,000 Km de vía). En la División de Infraestructura más de 80 años de experiencia colocan al Grupo en una posición estratégica para aprovechar oportunidades en Norteamérica, América Latina y España.