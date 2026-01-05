Escenarios petróleo y tipo de cambio por detención de Maduro y caída de su régimen

En una operación especial, las fuerzas armadas de Estados Unidos capturaron a Nicolás Maduro en Venezuela enviándolo a Nueva York, poniendo de esta forma a su estancia en el poder de 12 años y 8 meses, ante lo cual se estima que el precio del petróleo tenga una tendencia bajista, mientras que la paridad del peso frente al dólar responderá a la aversión al riesgo global que se presente, señala Gabriela Siller, directora de Análisis Económico en Grupo Financiero BASE.

Sobre el precio del petróleo, señala que no toda la disminución en el precio del petróleo se presente en el corto plazo, porque de acuerdo a lo señalado por Donald Trump, la infraestructura esta dañada, por lo que se requiere determinar cuanto se puede extraer, cuanto hidrocarburo tiene, además de la respuesta de Vladimir Putin, porque Rusia es un gran productor de petróleo y hay que esperar si su guerra con Ucrania se recrudece.

De esta forma si Putín no responde, el precio del petróleo ir a la baja, mientras que, si lo hace, el precio aumentaría por la posibilidad de que reduzca la oferta, lo que provocaría un aumento de la aversión al riesgo global.

Ante ello, el comportamiento del tipo de cambio de la moneda mexicana, estaría sujeto a la aversión al riesgo global, por lo que no se depreciaría si Putín no responde: otro factor sería la respuesta del Gobierno de México a lo sucedido en Venezuela, por lo que, si no es significativa, no habría grandes movimientos en la paridad.

En este sentido, señaló que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mencionó que no es una opción la intervención de Estados Unidos en México. Remarcó que ambos gobiernos colaboran. Dijo que México está evitando que lleguen drogas a Estados Unidos y que el gobierno estadounidense debe evitar que lleguen armas a México.

Además, recordó que el peso mexicano es a moneda más líquida de toda Latinoamérica y se ha visto favorecido por la debilidad del dólar y las operaciones de carry trade.

Asimismo, señaló que durante el fin de semana Donald Trump hizo señalamientos agresivos respecto a Colombia, mencionando que una operación en ese país “le parece bien”, enviando la señal de que podrían realizar una intervención militar.

A lo anterior se añade que retornaron las amenazas en contra de Groenlandia, al mencionar que Estados Unidos necesita ese territorio por seguridad nacional, recordando que actualmente Groenlandia es un territorio autónomo administrado por Dinamarca.