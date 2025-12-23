Conéctate con nosotros

Citi reafirma respaldo a México y su crecimiento económico de largo plazo

Jane Fraser, presidenta y directora general de Citi, sostuvo una reunión en Palacio Nacional con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la que refrendó el compromiso de la institución financiera con el país y su desarrollo económico de largo plazo.

Durante el encuentro, la directiva destacó la relevancia de México como uno de los mercados estratégicos para Citi, subrayando que la relación de la institución con el país se remonta a más de un siglo. En este contexto, reiteró la disposición del banco para continuar apoyando a empresas e instituciones en todo el territorio nacional.

Jane Fraser agradeció el respaldo del Gobierno de México y reconoció el liderazgo de la presidenta Sheinbaum, al tiempo que expresó la intención de Citi de seguir colaborando con sus clientes para fortalecer la inversión, impulsar la innovación y contribuir a la resiliencia económica del país.

Citi mantiene una presencia consolidada en México y reafirma su papel como aliado del crecimiento económico, con una visión enfocada en la prosperidad sostenible y el fortalecimiento del entorno financiero nacional.

