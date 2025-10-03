Cáncer de mama su detección, costos de tratamiento y seguros

Grupo Financiero B×+, señala que octubre es el mes de sensibilización sobre el cáncer de mama, por lo que además del listón rosa y las campañas de salud pública; este mes nos da la oportunidad de reflexionar sobre la relevancia de la prevención, los costos reales que conlleva esta enfermedad y el papel de los seguros como respaldo financiero.

Detección temprana como primera línea de defensa

Aun cuando el seguro financiero es clave, la detección temprana sigue siendo la manera más efectiva para afrontar el padecimiento, estas son algunas buenas prácticas para reducir el riesgo:

Autoexploración mensual a partir de los 20 años.

Revisión médica anual desde los 25.

Mamografía anual a partir de los 40.

Aunque es más común en mujeres, los hombres también pueden tener cáncer de mama, por lo que no debe descartarse la posibilidad.

Estas medidas han demostrado ser efectivas en reducir los tratamientos necesarios, los costos y aumentan las probabilidades de recuperación.

Es importante señalar que, aunque la detección temprana es el primer paso preventivo, cuando no se hace lo necesario y no se detecta a tiempo es necesario tener los medios para tratarlo; sin embargo, los costos médicos pueden escalar rápidamente, y para muchas personas sin seguro completo, esto puede ser devastador para sus finanzas.

Un seguro que cubra enfermedades graves como el cáncer de mama, más que un lujo, es una inversión en tu salud, tranquilidad y una protección que puede evitar que un diagnóstico desequilibre tus finanzas personales.

Al evaluar posibles seguros es importante revisar qué enfermedades incluye, qué monto cubre, qué deducibles o coaseguros hay, cuánto cuesta mensual o anualmente, y qué beneficios adicionales hay (hospitalización, indemnización, apoyos).

Costos de tratamiento y cobertura en México

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), un tratamiento de cáncer de mama cuesta en promedio 145,400 pesos al año, lo que incluye quimioterapia, cirugía, radioterapia, estudios de diagnóstico y algunos medicamentos.

En casos más complicados, los costos pueden elevarse exponencialmente llegando a montos millonarios en ciertas instancias debido a complicaciones, etapas avanzadas o tratamientos prolongados.

La situación se torna aún más complicada al considerar que solo alrededor del 10-11 por ciento de la población cuenta con un seguro que puede afrontar estos gastos sin comprometer seriamente sus finanzas personales.

Seguros como herramientas de defensa

Recuerda que invertir en salud, tanto en seguros como en revisiones periódicas, puede ser la decisión financiera más inteligente que tomes.

Un seguro de gastos médicos mayores, o una póliza que incluya cobertura específica para enfermedades graves, puede mitigar una gran parte de los gastos que conlleva el tratamiento al cubrir una serie de diferentes rubros como los siguientes:

Cubre tratamientos médicos costosos, honorarios médicos, medicamentos, estudios especializados.

Reduce la carga financiera del deducible y el coaseguro.

Ofrece protección si se requiere hospitalización ya que un día de hospital puede incluir cargos por cuarto, servicios médicos, alimentación, apoyo institucional.

Provee tranquilidad, el saber que hay una red financiera que respalde el tratamiento puede aliviar el estrés emocional.

En términos más específicos, algunas pólizas pueden llegar a cubrir distintos beneficios como:

Suma asegurada: puede ir de 50,000 hasta 250,000 pesos, dependiendo del plan.

Beneficio en hospitalización: algunos seguros pagan diario hospitalario, lo que ayuda para costos adicionales que no siempre están incluidos en los paquetes básicos.

Cobertura de apoyos especiales: psicoterapia, transporte, medicamentos no cubiertos por hospitales públicos, etc.

Productos de tipo indemnizatorio también pueden ayudar: recibe un monto fijo si se diagnostica cáncer, para usar el dinero según necesites.