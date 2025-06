Banxico ya no considera ajustes de 50 pb

La Junta de Gobierno de Banco de México (Banxico) redujo en 50 puntos base (pb) el objetivo de la Tasa de Interés Interbancaria a un Día (la tasa de referencia) a 8.00 por ciento, de acuerdo con lo esperado tanto por INVEX como por el consenso de analistas. Destacó que la decisión no fue unánime. El subgobernador Jonathan Heath votó a favor de mantener la tasa en 8.50 por ciento, señalan Ricardo Aguilar Abe, Economista en jefe y Santiago Liceaga Morales, Economista Jr en Invex Grupo Financiero.

En una nota de análisis comentan que, dentro del comunicado, lo más destacado fue una modificación en la guía prospectiva. Ahora la Junta de Gobierno “valorará recortes adicionales a la tasa de interés de referencia”, eliminando el fragmento sobre “considerar ajustarla en magnitud similar”, el cual se había mostrado en los tres anuncios anteriores.

También sobresalió que se evitó indicar “que el entorno inflacionario permitirá seguir con el ciclo de recortes a la tasa, si bien manteniendo una postura restrictiva”. Tanto los cambios de la guía prospectiva como el descrito en el presente párrafo pudieran significar que algún otro miembro podría votar a favor de una posible pausa en el ciclo de reducciones actual.

De esta forma prevén que Banxico continúe con recortes, específicamente en dos ocasiones (25pb cada uno) durante el resto del presente año.

Su estimado para la tasa de interés de referencia terminal se ubica en 7.50 por ciento para 2025.

Agregan que el cambio de lenguaje por parte de la Junta de Gobierno muestra un enfoque de mayor cautela; aunque los analistas de INVEX ya anticipaban una modificación en la guía prospectiva, los ajustes en distintos fragmentos del anuncio abren la posibilidad incluso a una pausa en las reducciones.

El argumento anterior se reforzaría si la inflación continúa con una trayectoria alcista. La inflación en reportes recientes se ha ubicado incluso por encima de lo estimado por el consenso del mercado.

Asimismo, Banxico ajustó las proyecciones de inflación general para el segundo, tercer y cuarto trimestre de 2025, así como el correspondiente al primer trimestre del próximo año. Por otro lado, los pronósticos de inflación subyacente se revisaron al alza para el segundo, tercer y cuarto trimestre del presente año, además de los pertinentes al primer y segundo trimestre de 2026; sin embargo, el banco central aún espera que la inflación converja al objetivo (3.0 por ciento) durante el tercer trimestre de 2026.

En INVEX Análisis, no esperan el escenario anterior, porque al interior del componente subyacente (el cual refleja de mejor manera la tendencia inflacionaria de mediano plazo), se ha observado en las últimas quincenas ya no sólo un recorrido alcista por parte del rubro de mercancías, sino también que los precios de servicios parecen no moderarse a pesar de la desaceleración que actualmente experimenta la economía mexicana.

Por otra parte, conforme se acerque el cierre de año, el diferencial de tasas entre Banxico y la Reserva Federal (FED) será un factor que cada vez pesará más en la decisión de los integrantes de la Junta de Gobierno. De esta forma, mantienen la postura de que la mayoría de los miembros de la FED continuarán firmes en mantener la tasa sin cambios hasta no tener más información sobre el impacto inflacionario de los aranceles