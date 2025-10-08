Aumenta ligeramente estimación inflación septiembre y leve baja para 2025

Julio Cesar Ruiz, Felipe Juncal y Ernesto Revilla analistas de Citi, señalan que en la Encuesta de Expectativas Citi México, el consenso proyecta para el mes completo de septiembre, los analistas esperan una inflación general de 0.26 por ciento mes a mes (MoM), 3.79 por ciento anual (YoY), mayor que la tasa de agosto de 3.57 por ciento YoY e inferior a la de la encuesta de hace quince días (0.28 por ciento MoM).

Sobre la inflación subyacente se estima ahora que se ubique en 0.33 por ciento MoM en septiembre, o 4.28 por ciento YoY, superior a la cifra del mes anterior de 4.23 por ciento YoY y superior a la de la encuesta anterior de 0.30 por ciento MoM.

Para octubre, el consenso espera una inflación mensual general y subyacente de 0.45 por ciento MoM y 0.26 por ciento MoM, respectivamente.

Asimismo, la mediana de la proyección de inflación general para el cierre de 2025 disminuyó ligeramente a 3.96 por ciento desde 3.99 por ciento en la encuesta anterior, mientras que para el componente subyacente aumentó a 4.20 por ciento desde 4.12 por ciento.

Para el cierre de 2026, la mediana de la expectativa general aumentó marginalmente a 3.80 por ciento desde 3.79 por ciento, mientras que la mediana de la estimación de la inflación subyacente aumentó a 3.78 por ciento desde 3.70 por ciento, ambas en comparación con la encuesta previa.

La mediana de la expectativa para la tasa de inflación anual promedio en 2027–2031 se mantuvo sin cambios en 3.70 por ciento en comparación con la encuesta anterior.

Sobre las expectativas para el peso se redujeron nuevamente ya que el consenso proyecta en 19.00 pesos por dólar para el cierre de 2025 desde 19.26 en la encuesta anterior.

Para el cierre de 2026, las expectativas se redujeron a 19.50 desde 19.87 pesos por dólar en comparación con la encuesta previa.

Asimismo, las estimaciones sobre el próximo movimiento en la tasa de política monetaria sea un recorte de 25 puntos base (pb) en noviembre de 2025; la mediana de los pronósticos para la tasa de política monetaria al cierre de 2025 se mantiene en 7.00 por ciento como en la encuesta anterior, solo 6 participantes la esperan en 7.25 por ciento.

Para el cierre de 2026, la mediana de las expectativas para la tasa de política monetaria se mantuvo en 6.50 por ciento desde la última encuesta, con estimaciones que van de 6.00 por ciento a 7.00 por ciento.

Por su parte, la mediana de las expectativas de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) se mantuvo estable, porque la mediana de la estimación de crecimiento para el PIB de 2025 se mantuvo en 0.5 por ciento, con estimaciones que van de -0.1 por ciento a 1.0 por ciento.

Para 2026, se mantuvo en 1.3 por ciento en comparación con la encuesta anterior.