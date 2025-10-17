Conéctate con nosotros

Empresas mexicanas destacan en innovación sustentable: Heineken, Rotoplas, BASF, Alpura e Iberdrola entre las ganadoras del Premio ELIS 2025

Las empresas pueden ser la fuerza más poderosa contra la pobreza: ICC México

CURP Biométrica:¿motor de prosperidad o mecanismo de control?

KnowBe4: 9 de cada 10 hackeos inician con errores humanos

Cómo la tecnología está transformando el comercio agropecuario en México y América Latina

Posicionamiento de la ADI sobre la reforma a la Ley de Amparo

Premio Excelencia Pyme fortalece innovación y productividad en México

Cámara de Diputados y Amazon apoyan digitalización de pymes

Skandia revela nuevo perfil del inversionista mexicano

Great Place to Work premia a directivo de Grupo Ruba

Doce empresas líderes en México fueron reconocidas por su compromiso con la sostenibilidad y las mejores prácticas Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG) durante la 4ª edición del Premio Empresas Líderes en Innovación Sustentable (ELIS) 2025, otorgado por HSBC México en colaboración con EY.

Las compañías Heineken México, Rotoplas, Promotora Ambiental de la Laguna, Minigrip, BASF, Alpura, Up Sí Vale, Grupo Devlyn, Arzyz, Bolsa Mexicana de Valores, Agribest e Iberdrola fueron las galardonadas en las distintas categorías del certamen.

Este año, además de los reconocimientos en las categorías Ambiental, Social y Gobernanza, se incorporó la nueva categoría “New Economy”, dedicada a destacar empresas que integran tecnología e innovación en sus modelos sustentables, y la mención honorífica “Mujeres al Mundo”, que distingue proyectos que impulsan la equidad de género.

“El número de inscripciones creció 10%, lo que muestra que las estrategias ASG son hoy un componente esencial de las empresas. Este premio refleja cómo la sustentabilidad genera impacto positivo en la sociedad y en el país”, señaló Diego Spannaus, director ejecutivo de Finanzas Sustentables de HSBC para México y Latinoamérica.

Por su parte, Andrés Fuentes, socio director de Servicios Financieros para EY Latinoamérica, subrayó que incorporar los pilares ASG en la estrategia empresarial “es el primer paso hacia un futuro sustentable”, destacando la importancia de su seguimiento y evaluación constante.

Ganadores del Premio ELIS 2025

Categoría Ambiental:

  • Heineken México, por su estrategia global EverGreen enfocada en la gestión eficiente del agua y transición energética.
  • Rotoplas, por impulsar la descarbonización y la economía circular.
  • Promotora Ambiental de la Laguna, por reincorporar más del 99% de las mermas en sus procesos.
  • Minigrip, por su modelo Cero Pellets y su compromiso con la innovación y responsabilidad ambiental.

Categoría Social:

  • BASF México, por programas como Pintando el Futuro y Semillas que Suman, enfocados en igualdad y autosuficiencia alimentaria.
  • Alpura, por su enfoque ético e inclusivo que impulsa el bienestar comunitario.
  • Up Sí Vale, por su programa BackPack que fomenta la educación y el voluntariado.
  • Grupo Devlyn, por su labor de impacto social a través de la Fundación Devlyn, con más de dos millones de exámenes visuales gratuitos.

Categoría Gobernanza:

  • ARZYZ, por su institucionalización y gestión responsable de riesgos.
  • Bolsa Mexicana de Valores, por su compromiso con la ética, transparencia e inclusión en el mercado financiero.

Categoría New Economy:

  • Agribest, por integrar biotecnología e inteligencia artificial mediante su plataforma iCrop, que promueve una agricultura más sustentable y rentable.

Mención Honorífica – Mujeres al Mundo:

  • Iberdrola México, por sus políticas inclusivas y programas como Luces de Esperanza y Comunidad, que impulsan la equidad de género en las comunidades.

La ceremonia se llevó a cabo en el Museo Papalote, donde las empresas premiadas recibieron los icónicos Leones de HSBC, elaborados en arte huichol por artesanos wixárikas, símbolo de la fusión entre excelencia sustentable y legado cultural mexicano.

