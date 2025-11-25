Uber One y Cinépolis lanzan alianza con descuentos exclusivos en cine

Uber anunció una alianza estratégica con Cinépolis, la exhibidora líder en México y Latinoamérica, para ofrecer a los miembros de Uber One descuentos exclusivos en boletos de cine y productos seleccionados dentro de los complejos Cinépolis de todo el país. Esta colaboración fortalece la propuesta de valor de la membresía y llega en una temporada ideal para disfrutar del cine en familia o con amigos.

Con este acuerdo, Uber One expande su oferta de beneficios más allá del entorno digital, brindando a sus usuarios experiencias presenciales que complementan sus actividades cotidianas. De esta manera, los miembros no solo acceden a entregas sin costo, viajes con tarifas preferenciales y descuentos exclusivos en Uber y Uber Eats, sino también a nuevas formas de disfrutar el entretenimiento con precios preferenciales en Cinépolis.

“Como una empresa líder en entretenimiento, Cinépolis está comprometida con ofrecer experiencias memorables. Estamos convencidos de que esta alianza con Uber enriquecerá la oferta de entretenimiento durante el cierre de año”, afirmó Alberto Cueva, subdirector de Media de Cinépolis México.

Desde su lanzamiento en 2021, Uber One ha alcanzado más de 36 millones de miembros a nivel global, consolidándose como la única suscripción que integra beneficios tanto en movilidad como en entrega de comida y artículos. En México, los miembros ahorran en promedio $345 pesos al mes gracias a ventajas como entregas sin costo en pedidos seleccionados, descuentos en viajes, acumulación de puntos y acceso prioritario al servicio. Por solo $70 pesos mensuales, los usuarios pueden disfrutar de estos beneficios y acceder a experiencias únicas como las que ofrece esta nueva alianza.

Cinépolis, presente en 18 países de América, Europa y Asia, con más de 4,153 salas, es la cadena de exhibición cinematográfica más grande en México y una de las más importantes del mundo. Esta colaboración refuerza su compromiso por ofrecer experiencias de calidad a los cinéfilos que buscan disfrutar del cine y de su oferta gastronómica dentro y fuera de los complejos.

“En Uber estamos orgullosos de que Uber One siga creciendo a través de alianzas que conectan con la vida cotidiana de nuestros usuarios”, señaló David Mínguez, gerente de comunicación de Uber México. “Con Cinépolis fortalecemos nuestra propuesta de valor al llevar los beneficios de la membresía más allá de viajes y entregas, convirtiendo el entretenimiento en una experiencia más accesible y gratificante justo a tiempo para las celebraciones decembrinas”.

Cómo redimir el beneficio Cinépolis x Uber One

Abrir la app de Uber o Uber Eats y seleccionar Cuenta → Uber One. Seleccionar Cinépolis dentro de la sección de ventajas de socios. Acceder al portal exclusivo Cinépolis x Uber One y adquirir el folio con descuento. Recibir el folio vía correo electrónico en un plazo máximo de 24 horas. Ingresar el folio al comprar boletos o productos en la página, app o taquilla de Cinépolis.

“La innovación tecnológica ha permitido que dos gigantes se unan”, destacó Arturo Pérez Gil, CEO de Perejil Factory, empresa que opera la plataforma Boletos Uber One powered by Perejil Factory. “Uber no solo lidera el sector de movilidad, sino también el de entregas; con Cinépolis amplía aún más su oferta hacia el entretenimiento”.

Los miembros de Uber One tendrán acceso a hasta 40% de descuento en productos de taquilla y dulcería de Cinépolis. Los beneficios estarán disponibles a partir del 25 de noviembre, con estrenos como Zootopia 2, Five Nights at Freddy’s 2, Eternidad, Avatar: Fuego y Cenizas y Wicked: Por Siempre.