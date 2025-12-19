IA y compras transfronterizas transforman gasto navideño

Visa presentó hoy un nuevo estudio global el cual encuestó a 12 mercados globales, incluyendo 1.000 consumidores de México, examinó la evolución del comportamiento y confianza de los consumidores durante esta temporada de compras festivas, así como las tendencias emergentes y el futuro del comercio durante estas fechas. El mismo revela que la inteligencia artificial (IA), la seguridad y las compras transfronterizas están transformando el gasto durante esta temporada de fiestas en México.

“Está claro que en México nuestros consumidores se están adaptando, y además están adoptando activamente nuevas tecnologías para mejorar sus experiencias de compra en línea”.

“Dado el gran interés de los consumidores en México por usar herramientas de IA para todo, desde la investigación de productos hasta la búsqueda de las mejores ofertas, y el importante enfoque en la seguridad y la confianza, nuestro mercado está a la vanguardia en la combinación de la innovación con el compromiso de garantizar un comercio seguro e inteligente”. dijo Francisco Valdivia, director general de Visa México.

En un comunicado se detalla que Visa encargó a Morning Consult encuestar a un total de 12.000 adultos en 12 mercados (EE. UU., Canadá, México, Brasil, Francia, Alemania, España, el Reino Unido, Australia, EAU, Singapur y Sudáfrica) entre el 14 y el 16 de octubre de 2025.

Las entrevistas se realizaron en línea, y los datos se ponderaron según el género, el nivel de educación, la edad y la raza. Los resultados de la encuesta completa tienen un margen de error de +/- 3 puntos porcentuales.

Los consumidores están incorporando cada vez más la IA en sus tradiciones festivas

Los compradores mexicanos son cada vez más inteligentes.

El 75 por ciento de los mexicanos encuestados han usado la IA para ayudarles en sus compras, con la investigación de productos (43 por ciento) como el principal uso, seguido de sugerencia de ideas para regalos (36 por ciento) y la búsqueda de los mejores precios y ofertas (24 por ciento).

El 64 por ciento de los consumidores en México planea usar la IA para inspirarse a la hora de comprar regalos en esta temporada de fiestas.

En lo que respecta al comercio agentico, los mexicanos consideran la “comparación de precios” (42 por ciento) como la aplicación más convincente para el futuro.

Aunque la IA mejora las actividades de compra, persisten preocupaciones sobre la seguridad de la información: el 60 por ciento de los encuestados expresan inquietud por la seguridad de sus datos personales.

Los compradores mexicanos quieren más confianza

A medida que el comercio en línea se vuelve fundamental para la experiencia de compra, hay grandes preocupaciones en materia de seguridad.

Más de la mitad de los consumidores encuestados en México (52 por ciento) han sido, o conocen a alguien que ha sido, víctima de una estafa de pagos en línea en el último año. Por lo tanto, casi 9 de cada 10 expresan su preocupación por la seguridad, especialmente en lo que respecta a su información personal, la violación de datos y el robo de identidad.

El 80 por ciento en México también teme que las estrategias de fraude sean cada vez más sofisticadas y difíciles de detectar.

Por consiguiente, casi el 90 por ciento de los consumidores encuestados están interesados en recibir educación sobre protección contra el fraude.

A la delantera en compras transfronterizas y en viajes

El 44 por ciento de los mexicanos compran regalos en tiendas extranjeras, mientras que el 50 por ciento de los mexicanos encuestados compran a vendedores internacionales a través de plataformas de redes sociales.

El 29 por ciento en México tiene más probabilidades de viajar en esta temporada de fiestas que en las anteriores, lo que indica una mayor confianza en el gasto y más prioridad en las experiencias.

Tendencias que están dando forma al comercio

El dinero en efectivo sigue siendo el rey para los mexicanos. La mayoría de los consumidores prefieren el efectivo antes que las tarjetas físicas o las billeteras digitales, ya que es el medio más aceptado y el que ofrece la mejor protección contra el fraude (52 por ciento en cada categoría).

No obstante, lo anterior, los mexicanos están dispuestos a adoptar la innovación en materia de pagos. Se espera que la biometría y las stablecoins transformen los pagos a nivel local, mientras que también se utilizan las criptomonedas.

El 65 por ciento de los encuestados en México dicen que han autorizado un pago a través de autenticación biométrica.

El 62 por ciento de los consumidores que han enviado dinero al extranjero en el pasado expresan su disposición a utilizar stablecoins para transferencias de internacionales de dinero en el futuro.

El 21 por ciento de los consumidores encuestados hacen compras con criptomoneda.

Aunque todavía se prefiere el efectivo, las tarjetas físicas son el método de pago que los mexicanos encuestados recomendarían más para las compras diarias, destacando su conveniencia y facilidad de uso.