Orion Innovation impulsa la transformación digital del retail mexicano con inteligencia artificial

El sector retail en México vive una etapa de transformación acelerada, impulsada por consumidores más informados, exigentes y sensibles a factores como la inflación y la sostenibilidad. De acuerdo con el informe Retail 2025: estrategias para un consumidor en transformación de EY, los compradores buscan experiencias integradas entre canales físicos y digitales, lo que obliga a los retailers a adoptar estrategias basadas en datos, automatización e inteligencia artificial (IA).

En este contexto, Orion Innovation, empresa global de servicios de transformación digital y desarrollo de productos, impulsa la modernización del retail mexicano a través de soluciones basadas en IA que mejoran la eficiencia operativa, personalizan la experiencia del cliente y anticipan la demanda de productos.

“Implementar inteligencia artificial en los procesos de negocio no es solo adoptar tecnología; es transformar la forma de operar y de conectar con los clientes”, destacó Florencio Lugo, Director de Soluciones Financieras en Orion Innovation.

Inteligencia artificial para entender y anticipar al cliente

Los sistemas impulsados por IA permiten a los minoristas analizar grandes volúmenes de datos para comprender mejor el comportamiento de sus consumidores y ofrecer recomendaciones personalizadas. Esto facilita la segmentación avanzada de audiencias, el diseño de campañas más efectivas y la creación de experiencias únicas que fortalecen la lealtad de los clientes.

“Un cliente que compra regularmente ciertos productos puede recibir sugerencias adaptadas a sus preferencias, mientras que la empresa anticipa tendencias emergentes. Esta personalización basada en datos mejora la satisfacción y eleva las tasas de conversión”, explicó Lugo.

Automatización y predicción para mayor eficiencia

Además de mejorar la relación con el cliente, la IA optimiza procesos internos. Orion Innovation ayuda a los retailers a automatizar inventarios, reposición y logística, reduciendo errores y liberando recursos humanos para tareas estratégicas.

La predicción de demanda permite anticiparse a las necesidades del mercado, evitando pérdidas por exceso o falta de productos. Esta combinación de automatización y análisis predictivo convierte a la inteligencia artificial en un motor de eficiencia y competitividad para el retail.

“La integración de IA debe ser estratégica y adaptada al contexto de cada empresa, de modo que genere impacto tangible en los indicadores de productividad y rentabilidad”, añadió Lugo.

Un nuevo paradigma del retail mexicano

Para Orion Innovation, el desafío no solo consiste en ayudar a las empresas a sobrevivir en un entorno cambiante, sino en convertir la transformación digital en una ventaja competitiva real. La adopción de inteligencia artificial permite a las compañías minoristas responder con agilidad, resiliencia y creatividad a las demandas de un consumidor cada vez más conectado y exigente.

La transformación digital del retail ya no es una promesa futura: es una exigencia inmediata del mercado.