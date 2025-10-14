Conéctate con nosotros

EMPRESA Tecnología

Orion Innovation impulsa la transformación digital del retail mexicano con inteligencia artificial

Inmobiliario Tecnología

Huella Estructural impulsa el monitoreo preventivo de edificaciones en México con sensores inteligentes

Automotriz Movilidad

México se convierte en el principal proveedor de vehículos eléctricos a Estados Unidos: Latam Mobility 2025

Automotriz

António Félix da Costa completa el equipo de Jaguar TCS Racing para la temporada 12 de Fórmula E

Automotriz

México alcanzará récord histórico en venta de vehículos eléctricos en 2025

Automotriz TURISMO

Un sueño que sigue rodando en la Carrera Panamericana 2025

EMPRESA

Mejora experiencia con plataforma comercio electrónico

Sustentabilidad Tecnología

Reducto, la startup mexicana que impulsa la economía circular con tecnología reacondicionada

EMPRESA Noticias

Certifican a primera generación de técnicos en agricultura sustentable

Tecnología

UNAM y Samsung lanzan convocatoria sobre IA con enfoque ético y sostenible

EMPRESA

Orion Innovation impulsa la transformación digital del retail mexicano con inteligencia artificial

Publicado

Hace 17 horas

en

El sector retail en México vive una etapa de transformación acelerada, impulsada por consumidores más informados, exigentes y sensibles a factores como la inflación y la sostenibilidad. De acuerdo con el informe Retail 2025: estrategias para un consumidor en transformación de EY, los compradores buscan experiencias integradas entre canales físicos y digitales, lo que obliga a los retailers a adoptar estrategias basadas en datos, automatización e inteligencia artificial (IA).

En este contexto, Orion Innovation, empresa global de servicios de transformación digital y desarrollo de productos, impulsa la modernización del retail mexicano a través de soluciones basadas en IA que mejoran la eficiencia operativa, personalizan la experiencia del cliente y anticipan la demanda de productos.

“Implementar inteligencia artificial en los procesos de negocio no es solo adoptar tecnología; es transformar la forma de operar y de conectar con los clientes”, destacó Florencio Lugo, Director de Soluciones Financieras en Orion Innovation.

Inteligencia artificial para entender y anticipar al cliente

Los sistemas impulsados por IA permiten a los minoristas analizar grandes volúmenes de datos para comprender mejor el comportamiento de sus consumidores y ofrecer recomendaciones personalizadas. Esto facilita la segmentación avanzada de audiencias, el diseño de campañas más efectivas y la creación de experiencias únicas que fortalecen la lealtad de los clientes.

“Un cliente que compra regularmente ciertos productos puede recibir sugerencias adaptadas a sus preferencias, mientras que la empresa anticipa tendencias emergentes. Esta personalización basada en datos mejora la satisfacción y eleva las tasas de conversión”, explicó Lugo.

Automatización y predicción para mayor eficiencia

Además de mejorar la relación con el cliente, la IA optimiza procesos internos. Orion Innovation ayuda a los retailers a automatizar inventarios, reposición y logística, reduciendo errores y liberando recursos humanos para tareas estratégicas.

La predicción de demanda permite anticiparse a las necesidades del mercado, evitando pérdidas por exceso o falta de productos. Esta combinación de automatización y análisis predictivo convierte a la inteligencia artificial en un motor de eficiencia y competitividad para el retail.

“La integración de IA debe ser estratégica y adaptada al contexto de cada empresa, de modo que genere impacto tangible en los indicadores de productividad y rentabilidad”, añadió Lugo.

Un nuevo paradigma del retail mexicano

Para Orion Innovation, el desafío no solo consiste en ayudar a las empresas a sobrevivir en un entorno cambiante, sino en convertir la transformación digital en una ventaja competitiva real. La adopción de inteligencia artificial permite a las compañías minoristas responder con agilidad, resiliencia y creatividad a las demandas de un consumidor cada vez más conectado y exigente.

La transformación digital del retail ya no es una promesa futura: es una exigencia inmediata del mercado.

Loading

Comparte la nota
temas relacionados:
Continua leyendo
DA CLICK PARA COMENTAR

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.