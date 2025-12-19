Monederos electrónicos desplazan a los arcones como regalo de fin de año

La temporada decembrina está marcando un cambio claro en la forma en que las empresas reconocen a sus colaboradores. De acuerdo con un sondeo realizado por Up Sí Vale, casi 8 de cada 10 mexicanos prefieren recibir monederos electrónicos como regalo de fin de año, dejando atrás los tradicionales arcones navideños y las fiestas corporativas.

El estudio, titulado “Cuéntanos sobre tu regalo ideal de fin de año”, contó con la participación de más de 17 mil trabajadores en México y revela una tendencia creciente hacia incentivos laborales flexibles, que permitan a cada persona decidir cómo y en qué utilizar su recompensa.

El monedero electrónico, el incentivo favorito

Los resultados del sondeo muestran una clara preferencia por los beneficios digitales:

77.9% de los encuestados prefiere recibir un monedero electrónico , frente a 16.3% que opta por regalos físicos y solo 3% por fiestas navideñas.

de los encuestados prefiere recibir un , frente a que opta por regalos físicos y solo por fiestas navideñas. En el caso de incentivos laborales en general, 75.7% elige monederos electrónicos, mientras que 14.4% considera valiosos los regalos tradicionales y 8.4% los días libres.

Pablo Menchaca, Chief People Officer de Up Sí Vale, señaló que los colaboradores valoran cada vez más la posibilidad de elegir. “Los monederos electrónicos permiten que cada persona transforme su incentivo en lo que realmente necesita o desea, desde regalos para su familia hasta artículos de primera necesidad”, explicó.

Más allá del dinero: el impacto emocional del reconocimiento

El estudio también revela que los incentivos tienen un efecto directo en la motivación y el compromiso:

49.5% afirmó que un incentivo adicional le haría sentirse valorado y reconocido.

afirmó que un incentivo adicional le haría sentirse valorado y reconocido. 43.4% indicó que aumentaría su motivación para alcanzar objetivos.

indicó que aumentaría su motivación para alcanzar objetivos. 43.1% señaló que reforzaría su agradecimiento y compromiso con la empresa.

Estos datos confirman que el reconocimiento oportuno y flexible no solo impacta en lo económico, sino también en el bienestar emocional de los colaboradores.

¿En qué usarían su monedero electrónico?

Las respuestas reflejan una prioridad clara hacia la familia y las necesidades cotidianas:

38.4% lo destinaría a regalos para sus seres queridos.

lo destinaría a regalos para sus seres queridos. 29.9% a artículos de primera necesidad.

a artículos de primera necesidad. 23.7% a la cena familiar de fin de año.

a la cena familiar de fin de año. Solo 6.3% lo usaría para viajes, lo que muestra que la temporada decembrina se centra más en el hogar que en el turismo.

Montos que realmente motivan

En cuanto al valor del incentivo:

73.1% considera significativo un monto mayor a $1,000 pesos .

considera significativo un monto . 23.1% prefiere un rango de $600 a $1,000 pesos .

prefiere un rango de . Solo 3.7% estima suficiente un monto entre $100 y $500 pesos.

“El reconocimiento económico digital no solo premia el esfuerzo, sino que genera autonomía, satisfacción y lealtad, elementos que cualquier empresa moderna debe considerar al diseñar sus esquemas de incentivos”, agregó Menchaca.

El futuro del reconocimiento laboral

El sondeo de Up Sí Vale confirma que los esquemas de bienestar laboral están evolucionando hacia incentivos digitales, personalizados y flexibles, dejando atrás los regalos tradicionales y las celebraciones obligatorias.

Las empresas que adopten este tipo de beneficios no solo mejoran la experiencia de sus colaboradores, sino que también fortalecen su marca empleadora y su capacidad de retención de talento.

En la actualidad, el reconocimiento de fin de año ya no se trata solo de entregar un regalo, sino de ofrecer opciones que realmente importen, combinando libertad de elección, bienestar familiar y valoración genuina del esfuerzo.