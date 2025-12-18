Ciberfraudes aumentan en fiestas de Fin de Año, alerta F5

Las fiestas decembrinas se consolidan como uno de los principales motores del comercio electrónico en México; sin embargo, este crecimiento también incrementa los riesgos de ciberfraudes, advirtió F5, empresa global líder en la entrega y seguridad de aplicaciones y APIs.

De acuerdo con la compañía, durante esta temporada se incrementan amenazas como el robo y la validación de credenciales en múltiples plataformas, impulsadas por la mayor actividad digital de consumidores y empresas.

Crecimiento del comercio digital y nuevos desafíos

Rafael Chávez Monroy, Country Manager de F5 en México, señaló que la digitalización continúa acelerándose tanto en empresas como entre personas usuarias. Tan solo durante el Buen Fin, se proyectaron ventas por 200 mil millones de pesos, lo que representó un crecimiento del 15.7% respecto al año anterior, con la participación de más de 200 mil negocios.

En 2023, las ventas alcanzaron 173,800 millones de pesos, de los cuales 75% correspondió a negocios locales, reflejando la rápida adopción del comercio electrónico en el país.

No obstante, este crecimiento también trae consigo importantes retos en materia de seguridad digital. El directivo advirtió que la gran cantidad de datos expuestos en internet y comercializados en mercados clandestinos ha convertido al robo de credenciales en una de las amenazas más recurrentes durante esta temporada.

Inteligencia Artificial: aliada y riesgo potencial

F5 destacó que la Inteligencia Artificial (IA) cumple hoy un doble papel. Por un lado, impulsa la automatización, optimiza procesos y mejora la experiencia de compra; por otro, también es utilizada por grupos delictivos para ejecutar fraudes cada vez más sofisticados.

“Es fundamental que las empresas desarrollen plataformas basadas en IA que fortalezcan la interacción con los usuarios y optimicen sus procesos internos, sin descuidar la seguridad digital”, subrayó Chávez Monroy.

Recomendaciones de F5 para prevenir ciberfraudes

Para personas usuarias:

Evitar reutilizar contraseñas en diferentes plataformas.

No almacenar contraseñas en espacios no seguros, como notas del celular.

Cambiar contraseñas de forma periódica.

Activar notificaciones de transacciones en portales de compra y banca en línea.

Para empresas:

Reconocer la ciberseguridad como una prioridad estratégica.

Implementar soluciones especializadas en detección y prevención de fraudes.

Incorporar tecnologías de IA y aprendizaje automático para identificar actividades sospechosas.

Mantener herramientas y sistemas actualizados para mitigar nuevas amenazas.

Un llamado al fortalecimiento de la seguridad digital

F5 enfatiza que la temporada decembrina representa una oportunidad económica clave para usuarios y negocios, pero también un periodo en el que los ciberdelincuentes intensifican sus ataques. Por ello, la empresa hace un llamado a reforzar las prácticas de seguridad digital, con el objetivo de garantizar experiencias de compra más seguras y confiables.