El futuro del fintech en América Latina: integración, IA y pagos sin fricción

La aceleración del comercio digital, el crecimiento de los métodos de pago alternativos y el avance de la inteligencia artificial marcarán un punto de inflexión para el ecosistema fintech en 2026. Así lo anticipa dLocal , plataforma líder en pagos que conecta a comercios globales con consumidores de mercados en expansión.

Con presencia en más de 40 países y más de 900 métodos de pago integrados bajo el modelo “One dLocal” —una API, una plataforma, un contrato—, la compañía identificó cinco tendencias clave que redefinirán la forma en que empresas y usuarios operan en América Latina y otros mercados emergentes.

1. Pagos cross-border tan simples como los pagos locales

Para 2026, se espera una convergencia cada vez mayor entre los sistemas de pago locales y los flujos transfronterizos. La expansión de soluciones como Pix en Brasil, Transferencias 3.0 en Argentina y BreB en Colombia está sentando las bases para nuevos estándares de interoperabilidad regional.

En este escenario, el principal desafío ya no es tecnológico, sino de coordinación entre mercados, reguladores y actores del ecosistema, con el objetivo de ofrecer experiencias de pago inmediatas y sin fricciones, tanto a nivel local como internacional.

2. La consolidación de los pagos alternativos (APMs)

En América Latina, los métodos de pago alternativos —billeteras digitales, transferencias bancarias y débitos— se han convertido en el principal punto de acceso al comercio digital. En Brasil, por ejemplo, Pix ya se encuentra ampliamente consolidado y se proyecta que para 2026 represente casi la mitad del eCommerce del país.

La tokenización de estos métodos y su integración en flujos mobile-first —como códigos QR, superapps y links de pago— permitirá a los comercios ofrecer checkouts más rápidos, locales y eficientes, reduciendo la dependencia de esquemas basados exclusivamente en tarjetas.

“El 53% de los consumidores eligen marcas que ofrecen una experiencia de pago sencilla”, destacó Gonzalo Lema, director de Producto de dLocal.

3. BNPL: de alternativa a infraestructura clave

El modelo Buy Now, Pay Later (BNPL) continúa consolidándose como una infraestructura crítica en mercados con baja penetración de crédito. Esta modalidad amplía la participación de los consumidores, reduce el abandono de compra —hasta en un 66% cuando no está disponible— y mejora la conversión cuando se implementa con criterios de responsabilidad y controles de asequibilidad.

Durante el ciclo de BFCM 2025 de dLocal, BNPL representó más del 22% de las transacciones en cuotas. En Sudáfrica, este modelo concentró el 67% de los pagos APM, mientras que en Brasil las compras en cuotas alcanzaron el 58%.

Con el objetivo de simplificar integraciones y resolver la fragmentación regulatoria, dLocal lanzó en octubre de 2025 BNPL Fuse, un agregador que conecta, mediante una sola API, a múltiples proveedores locales en ocho países, alcanzando a más de 500 millones de compradores.

“Los comercios buscan ofrecer opciones flexibles sin enfrentar integraciones complejas ni exposición crediticia”, afirmó Duncan Steblyna, SVP de Producto de dLocal.

4. Stablecoins: de prueba piloto a herramienta operativa

Las stablecoins están evolucionando de experimentos aislados a rieles funcionales para tesorería y remesas, especialmente en corredores bancarios fragmentados. Su adopción permite acelerar flujos transfronterizos con mayor previsibilidad, siempre que exista claridad regulatoria en materia de emisión, custodia y protección al consumidor.

En este contexto, dLocal está fortaleciendo sus capacidades fiat-to-stablecoin a través de su alianza con Fireblocks y su participación en la red de Circle, habilitando movimientos de tesorería más rápidos, auditables y eficientes.

5. La IA impulsará una nueva era de automatización de pagos

La inteligencia artificial comenzará a integrarse de forma tangible en los flujos de pago. De acuerdo con un estudio del MIT en conjunto con EY, el 70% de las instituciones financieras ya utiliza agentes de IA en alguna etapa, principalmente en detección de fraudes y seguridad.

De cara a 2026, dLocal trabaja junto con Google en el desarrollo del Agent Payments Protocol (AP2), un estándar abierto que habilita transacciones de extremo a extremo impulsadas por agentes inteligentes sobre métodos de pago locales.

“El reto será definir marcos regulatorios que permitan a estos agentes operar con límites claros, trazabilidad y cumplimiento normativo. En dLocal ya avanzamos en la creación de tarjetas virtuales para agentes inteligentes, con reglas, límites y monitoreo continuo”, explicó Mauricio Clausen, vicepresidente de Inteligencia Artificial de dLocal.

Un ecosistema más integrado y sin fricciones

“2026 será el año de la integración. La convergencia entre pagos locales y transfronterizos, la madurez de los métodos de pago alternativos, la expansión del BNPL y la automatización impulsada por IA darán forma a un ecosistema más conectado, eficiente e inclusivo”, concluyó Pedro Arnt, CEO de dLocal.

Con estos avances, América Latina se encamina hacia un entorno donde pagar será cada vez más simple, seguro y universal, impulsando una participación más plena en la economía digital global.

El futuro del fintech en América Latina: integración, IA y pagos sin fricción

