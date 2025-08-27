Realty One Group acelera expansión en México con apoyo de AMPI

Frente a un entorno económico de crecimiento moderado, el sector inmobiliario consolida su papel como alternativa segura de inversión en México. Realty One Group Baja & Pacific México, parte de la firma global con presencia en más de 25 países, 500 oficinas y más de 20 mil agentes, anunció su expansión en el país y la formalización de una alianza estratégica con la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI).

El anuncio coincide con la próxima apertura de franquicias en Los Cabos y Monterrey, así como con negociaciones avanzadas en Hermosillo y Tijuana, que reflejan la rápida aceptación del modelo en el mercado nacional.

Durante la reunión con Karim Oviedo, presidente de la AMPI, Realty One Group Baja & Pacific México oficializó su integración como miembro del organismo y su participación como patrocinador en el Congreso Nacional de Profesionales Inmobiliarios que se celebrará en Chihuahua en octubre próximo.

De acuerdo con Alfredo Hernández Sotelo, director de la Master Franquicia en México, el modelo que introduce la firma ofrece menores costos por transacción, comisiones de hasta 80% para agentes, posibilidad de convertirse en brokers dentro de la franquicia, soporte integral “llave en mano” y capacitación continua en ventas, liderazgo y gestión de equipos.

Este esquema busca atraer inversionistas nacionales y extranjeros, en especial estadounidenses, quienes ya concentran alrededor del 60% de las adquisiciones inmobiliarias en destinos como Los Cabos, además de impulsar el crecimiento en mercados estratégicos beneficiados por el nearshoring.

El respaldo de información de la Sociedad Hipotecaria Federal, que reportó un incremento del 9.5% en los precios de vivienda durante 2024, confirma la solidez del sector y la oportunidad para franquicias inmobiliarias que combinen innovación, profesionalización y rentabilidad.

Con este paso, Realty One Group Baja & Pacific México se perfila como un actor clave en la transformación del mercado inmobiliario nacional.