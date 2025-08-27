Rappi asegura su mayor préstamo desde 2015 para crecer en América Latina

La plataforma tecnológica Rappi Inc., líder en entregas a domicilio en América Latina, anunció el cierre de un préstamo senior garantizado por US$100 millones, liderado por Kirkoswald Private Credit y Banco Santander. Esta operación representa el mayor financiamiento por deuda que la empresa ha recibido desde su fundación en 2015.

Los recursos obtenidos serán destinados a expansión estratégica, refinanciamiento y capital de trabajo, en línea con los planes de crecimiento sostenido de la compañía en la región.

“Obtener este respaldo en un entorno desafiante para el levantamiento de capital demuestra la solidez de nuestro equipo y la visión compartida con Kirkoswald y Santander”, destacó Simón Borrero, cofundador y CEO de Rappi.

La operación también marca el inicio de una alianza a largo plazo con dos instituciones que comparten la visión de Rappi en torno al desarrollo de negocios tecnológicos escalables, rentables y sostenibles.

Desde Kirkoswald Private Credit, su presidente Joseph Mauro expresó entusiasmo por la transacción, subrayando que esta se alinea con el objetivo de la firma de convertirse en un actor clave en el financiamiento global privado.

Por su parte, Simon Watt y José María Ocampo, directivos del equipo de Private Credit de Kirkoswald, enfatizaron que la solidez operativa de Rappi y su trayectoria en América Latina fueron factores determinantes para considerar esta inversión como una oportunidad estratégica.

A su vez, Catalina Laurens, directora de Banca Corporativa y de Inversión de Santander Colombia, reconoció el rol de Rappi como un referente del emprendimiento latinoamericano:

“Nos enorgullece ser parte de la historia de Rappi, una compañía que refleja el potencial de innovación de nuestra región”.

El financiamiento consolida la confianza de inversionistas en el modelo de negocio de Rappi y refuerza su capacidad para escalar con enfoque en eficiencia, sostenibilidad e impacto regional.