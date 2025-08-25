Michelin impulsa empleo y certificaciones tras cierre de planta en Querétaro

El Gobierno del Estado de Querétaro, a través de la Secretaría del Trabajo (ST) y la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), estableció una alianza estratégica con Michelin para acompañar la transición laboral de 480 colaboradores, tras el anuncio del cese de operaciones de su planta en la entidad al cierre de 2025.

La estrategia contempla dos frentes principales:

Inserción inmediata al mercado laboral mediante la Expo Empleo Michelin 2025, que se llevará a cabo el 21 y 22 de agosto con la participación de más de 40 empresas de distintos sectores. Desarrollo y certificación de competencias, a través de procesos formativos que fortalezcan la empleabilidad y la movilidad profesional.

Isabella Candescu, directora de personal Michelin para México y Centroamérica, destacó que el compromiso de la compañía con sus colaboradores trasciende la operación local:

“Queremos que cada persona no solo encuentre nuevas oportunidades, sino que también se fortalezca con certificaciones que impulsen su carrera a largo plazo. Este esfuerzo conjunto con el Gobierno del Estado refleja nuestra prioridad por el bienestar y el desarrollo del talento humano”.

Como parte del plan de reconversión, la SEDESU impulsó la certificación EC1265 “Evaluación y aplicación de competencias suaves para la empleabilidad en el contexto laboral nivel básico”, avalada por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER). Esta acreditación permite a los participantes desarrollar habilidades clave como comunicación efectiva, trabajo en equipo, solución de problemas y adaptabilidad, que aumentan sus oportunidades en diversos sectores productivos.

Por su parte, la ST organizó la Expo Empleo Michelin 2025, que logró reunir a 50 empresas y promover más de mil vacantes, generando un espacio de vinculación directa entre empleadores y candidatos.

Este esquema integral prioriza el bienestar, la empleabilidad y la continuidad de ingresos de los 480 colaboradores, al mismo tiempo que atiende la creciente demanda de talento calificado en industrias estratégicas para la economía queretana.

Con este esfuerzo, Michelin reafirma su compromiso con la comunidad y con el desarrollo profesional de sus colaboradores, impulsando una transición laboral responsable y con oportunidades reales hacia nuevos proyectos.

La compañía también reconoció el apoyo de la Cámara Franco-Mexicana de Industria y Comercio (capítulo Bajío), el Clúster Automotriz de Querétaro y la Asociación del Parque Industrial Benito Juárez.