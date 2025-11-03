McCann Worldgroup México triunfa en los Effie Awards 2025

McCann Worldgroup México fue reconocida con un oro, tres platas y un bronce en la edición 2025 de los Effie Awards México, por el impacto y la efectividad de sus campañas publicitarias.

Los Effie Awards son el certamen más importante de la industria de la comunicación, la publicidad y el marketing a nivel global. En ellos se premian las ideas que no solo destacan por su creatividad, sino también por generar resultados tangibles y medibles en los objetivos de negocio de sus clientes.

Campañas galardonadas

🥇 Oro – “Delivering Pipshas” para Domino’s Pizza México , en la categoría Real Marketing.

La campaña surgió a partir de una expresión espontánea: “¡Ya llegaron las Pipshas!”. Ese momento auténtico se convirtió en un fenómeno viral con miles de usuarios replicando la frase en memes, remixes y videos. McCann capitalizó la oportunidad para adueñarse de la conversación y posicionar a Domino’s como la pipsha oficial de México .

La campaña transformó a la marca de una tradición estacional en una actitud emocional vigente , resignificando su herencia cultural para conectar con nuevas generaciones mediante un lenguaje cercano y emotivo.

Esta campaña celebró el legado histórico y la solidez de Chevrolet, reafirmando su posición como una marca confiable, cercana y presente en la vida de los mexicanos , sustentada en hechos, no promesas.

La campaña diversificó el alcance de Baileys al ampliar su relevancia más allá del segmento femenino, atrayendo audiencias masculinas y jóvenes adultos, y posicionando la marca como culturalmente inclusiva y actual.

Creatividad efectiva que impulsa resultados

“Ganar en los Effie Awards significa que seguimos construyendo creatividad efectiva, aquella que conecta con los objetivos de negocio y genera impacto medible en el mercado. Este reconocimiento nos impulsa a seguir defendiendo que la efectividad es la forma más alta de creatividad. Estamos sumamente orgullosos del trabajo que transforma marcas como Domino’s Pizza México, Chocolate Abuelita, Chevrolet y Baileys”, afirmó Luis Machorro, CEO de McCann Worldgroup México.

Por su parte, Agustín Cárdenas, vicepresidente de McCann Worldgroup México y Managing Director de MRM, destacó:

“Las campañas premiadas demuestran nuestra capacidad para desarrollar comunicaciones relevantes, oportunas y atractivas que no solo impulsan la compra, sino que construyen relaciones duraderas entre las marcas y las personas”.

Estos reconocimientos reafirman el liderazgo de McCann Worldgroup México en la industria y su filosofía de que las ideas que funcionan son el estándar para toda comunicación. La agencia se consolida así como un socio estratégico que genera valor comprobable para sus clientes.