Boehringer Ingelheim consolida su liderazgo en bienestar y talento en 2026

Boehringer Ingelheim fue reconocida por sexto año consecutivo como Global Top Employer 2026 por el Top Employers Institute®, consolidándose como uno de los mejores empleadores a nivel mundial y como un referente dentro de la industria farmacéutica gracias a su enfoque integral en el bienestar de sus colaboradores.

Este reconocimiento distingue a la compañía alemana por su compromiso con la creación de entornos laborales de excelencia, en los que el bienestar integral de las personas ocupa un lugar central dentro de su estrategia corporativa. En 2026, Boehringer Ingelheim recibió esta certificación en 31 países de las regiones de Asia-Pacífico, Europa, Medio Oriente y Latinoamérica, posicionándose dentro del top 3 de los mejores empleadores en la región latinoamericana.

Michael Schmelmer, director global de Recursos Humanos y miembro del Consejo de Administración de Boehringer Ingelheim, destacó que las personas colaboradoras son la base del éxito de la organización. Señaló que promover un entorno que impulse el bienestar integral es uno de los pilares fundamentales de su estrategia, ya que cuando el talento prospera, la innovación también lo hace.

Programas de bienestar integral para los colaboradores

El programa de bienestar de Boehringer Ingelheim está diseñado para cuidar de la persona de manera integral, abarcando la salud física, mental, social y financiera. A través de un equipo multidisciplinario, la compañía desarrolla iniciativas y actividades con propósito que permiten a los colaboradores desempeñarse de la mejor manera tanto en el ámbito profesional como personal.

Entre las acciones que forman parte de este esquema se encuentran check-ups médicos, programas de acondicionamiento físico y capacitaciones en salud mental diseñadas para colaboradores y líderes. Asimismo, la empresa ofrece asesoría confidencial y apoyo psicológico mediante programas de asistencia al empleado, además de fomentar el voluntariado y brindar educación financiera y planes de retiro orientados a la construcción de un patrimonio sólido a largo plazo.

Equilibrio vida-trabajo y desarrollo profesional

Además del bienestar, Boehringer Ingelheim impulsa el aprendizaje continuo y el desarrollo profesional personalizado mediante oportunidades de formación y esquemas de trabajo flexible. La compañía cuenta con una universidad interna que ofrece un campus virtual de acceso global, fortaleciendo el crecimiento profesional de sus colaboradores.

Como parte de sus beneficios, la organización también permite a su personal trabajar temporalmente desde el extranjero, facilitando que puedan pasar más tiempo con familiares que residen fuera de su país de origen.

Reconocimiento con alcance global

En 2026, Boehringer Ingelheim fue certificada como Top Employer en 31 países y obtuvo reconocimientos regionales en Asia-Pacífico, Europa, Medio Oriente y Latinoamérica. Durante los últimos 12 años, la compañía ha figurado de manera constante en los rankings de Top Employer® en múltiples países y regiones, reafirmando su compromiso sostenido con la excelencia en capital humano.