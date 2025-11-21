Grupo Bimbo reconoce a sus socios de negocio globales en la Junta Anual de Proveedores y Sustentabilidad 2025

Grupo Bimbo llevó a cabo la Junta Anual de Proveedores y Sustentabilidad 2025, un encuentro que reunió a aliados estratégicos globales con el objetivo de alinear prioridades, fortalecer la calidad, impulsar la innovación y optimizar procesos dentro de la cadena de valor, bajo un enfoque prioritario en sustentabilidad.

Durante el evento, la compañía reconoció a los socios de negocio que destacaron por su desempeño, colaboración y contribución al cumplimiento de objetivos estratégicos. Las empresas galardonadas fueron: Puratos (Bimbo Bakeries USA), Allied Halo (Bimbo Canadá), Oleofinos (Bimbo México), Lyncott (El Globo), Lucta (Barcel), AAK (Bimbo Latin Centro), EMUSA (Bimbo Latin Sur), Duas Rodas (Bimbo Brasil), ADM (Bimbo EMEA) y Grands Moulins de Paris (Bimbo QSR). Además, NTT Data obtuvo el reconocimiento como Proveedor Global del Año en tecnología.

“Cuando combinamos nuestra experiencia, nuestra pasión y nuestro propósito, no solo elevamos lo que hacemos, sino que redefinimos lo que es posible. Hoy quiero agradecer a todos nuestros socios de negocio, quienes, con su conocimiento y visión, nos impulsan a seguir construyendo una empresa sustentable, altamente productiva y plenamente humana”, afirmó David Hernández, Director Global de Compras de Grupo Bimbo.

En esta edición se entregó por primera vez el Premio Guardianes del Futuro, que reconoce a los socios estratégicos por acciones concretas y resultados medibles en sustentabilidad. Los galardonados fueron Puratos, AAK y Oleofinos, compañías que destacaron por iniciativas enfocadas en el cuidado ambiental, impacto social y desarrollo responsable de productos.

“Los avances en sustentabilidad solo son posibles cuando trabajamos en conjunto. Reconocemos el compromiso de nuestros proveedores para incorporar mejores prácticas y contribuir a una cadena de valor cada vez más responsable y preparada para el futuro”, señaló Alejandra Vázquez, Directora Global de Sustentabilidad.

Con este encuentro, Grupo Bimbo reafirma su propósito de alimentar un mundo mejor, fortaleciendo la colaboración con aliados estratégicos para construir una cadena de valor más eficiente, innovadora y sustentable.