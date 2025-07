Financiamiento para PYMES sin garantía: conoce las alternativas

Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) tienen un peso crucial en la economía nacional: generan el 52% del Producto Interno Bruto (PIB) y representan una fuente clave de empleo en México. Sin embargo, muchas enfrentan barreras para obtener financiamiento, siendo la falta de una garantía uno de los principales obstáculos.

En general, cuando una PYME solicita un crédito a una institución bancaria, se le requiere dejar un bien inmueble, maquinaria o terreno como respaldo del préstamo. Esta condición, difícil de cumplir para muchas empresas, limita sus oportunidades de crecimiento y operación.

“Existen tres principales razones por las que las PYMES se están quedando sin crédito: no tener una garantía, carecer de historial crediticio y la falta de asesoría para presentar adecuadamente su solicitud”, explicó Martha Schurmann, directora de Crédito PYME en Creditaria México, firma especializada en asesoría y gestión de productos financieros.

No obstante, la diversidad del sistema financiero en México ha ampliado las opciones disponibles más allá de los bancos tradicionales. A continuación, se presentan cinco alternativas para obtener financiamiento sin necesidad de contar con una garantía inmobiliaria:

1. Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOMES)

Estas entidades ofrecen condiciones más flexibles que la banca comercial y están enfocadas en apoyar a segmentos menos bancarizados. Se adaptan a las características de cada empresa y brindan soluciones a la medida de sus necesidades.

2. Fintech

Las empresas financieras tecnológicas analizan datos digitales como facturación electrónica, ventas con tarjeta y estados de cuenta, lo que les permite evaluar riesgos sin requerir garantías reales. Además, ofrecen procesos más ágiles y digitalizados.

3. Créditos con aval u obligado solidario

Otra persona o entidad se compromete como aval para cubrir la deuda en caso de incumplimiento. Este esquema es útil cuando la empresa no tiene bienes para respaldar el crédito, pero sí una red de apoyo sólida y con historial financiero positivo.

4. Factoraje financiero

Consiste en vender las facturas por cobrar a una empresa de factoraje que adelanta el efectivo correspondiente. Es una forma rápida de obtener liquidez y mejorar el flujo de caja, sobre todo ante retrasos en pagos o la necesidad de cubrir imprevistos.

5. Arrendamiento financiero

Ideal para adquirir equipo, vehículos o maquinaria sin hacer una inversión inicial elevada. La empresa puede utilizar los activos pagando mensualidades, con la opción de comprarlos al finalizar el contrato.

Schurmann advierte que la asesoría financiera profesional es clave para evitar errores que llevan al rechazo de solicitudes. “Hemos visto que muchas PYMES no acceden a crédito no porque no sean aptas, sino porque presentan mal su información o no conocen las alternativas adecuadas. Por eso es fundamental el acompañamiento de un experto”, concluyó.

En un entorno donde el acceso al crédito puede marcar la diferencia entre el crecimiento o la estancación de una empresa, estas alternativas representan una puerta abierta para que más negocios encuentren la solución adecuada, incluso sin garantía.

AQUÍ PUEDES LEER