Fibra NEXT debuta en la BMV con músculo industrial y visión global

🔔 Campanazo de confianza en el nearshoring

Este miércoles, Fibra NEXT debutó oficialmente en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), marcando un hito en el mercado industrial mexicano. Con una sólida base de 9 propiedades Clase A en corredores clave —Valle de México, Guadalajara, Querétaro y Cancún—, la nueva Fibra nace con un objetivo ambicioso: alcanzar entre 20 y 22 millones de metros cuadrados de área bruta rentable (ABR) en los próximos cinco a siete años.

“El nearshoring está en su segunda ola y México será el gran ganador”, aseguró Gonzalo Robina, presidente del Comité Técnico de Fibra NEXT.

💰 Oferta Pública Inicial por más de 400 MDD

Respaldada por Fibra Uno (Funo), la Oferta Pública Inicial (OPI) superó los 8,000 millones de pesos —más de 400 millones de dólares—, lo que permitió a NEXT fortalecer su capacidad de expansión. Actualmente, cuenta con 754 mil m² de ABR al 100% de ocupación y ya tiene en desarrollo otros 216 mil m², con planes inmediatos para sumar 500 mil m² más.

“Hoy nace NEXT, una fibra fuerte, con activos competitivos y un modelo financiero eficiente”, afirmó Raúl Gallegos, director general de la nueva Fibra

🚀 Una apuesta a largo plazo por México

Fibra NEXT se perfila como una de las plataformas industriales más dinámicas del país, con un portafolio diversificado y un pipeline robusto proveniente de Funo y de la familia controladora del fideicomiso.

“Nuestro objetivo es estar entre el top 5 global, con activos industriales de clase mundial”, comentó Jorge Pigeon, vicepresidente de Mercados de Capital y Relación con Inversionistas de Funo.

📈 BMV celebra la fortaleza del financiamiento público

Durante el evento, Marcos Martínez, presidente del Consejo de Administración del Grupo BMV, destacó que esta colocación reafirma la importancia del financiamiento público como palanca del desarrollo económico del país:

“La Bolsa sigue siendo un motor para proyectos productivos, abriendo oportunidades reales de crecimiento”.

💡 Claves del debut de Fibra NEXT:

9 propiedades industriales Clase A totalmente ocupadas

754,000 m² de ABR actual + 716,000 m² en desarrollo

Meta: superar los 22 millones de m² en menos de 7 años

Inversión inicial: más de 8,000 millones de pesos

Apoyo estratégico de Fibra Uno y enfoque en corredores logísticos clave

Confianza renovada en México como destino del nearshoring