IBTM Americas 2025 impulsará la industria MICE en México

Fibra NEXT debuta en la BMV con músculo industrial y visión global

Manufactura mexicana: tecnología, trazabilidad y sostenibilidad

Buscan talento femenino universitario para consultoría estratégica

Incremento de afiliados al IMSS es por trabajadores de plataformas digitales

S&P sube calificación de GRUMA a BBB+

Pemex: Plan Estratégico 2025 -2030

Bridgestone lanza M760 Ecopia: más eficiencia para flotas de transporte

Kia y The Ocean Cleanup frenan residuos plásticos en Guatemala

Prórroga comercial: CONCANACO plantea hoja de ruta

La industria de reuniones (MICE, por sus siglas en inglés) representa un motor económico clave para México, con una aportación del 1.4% al PIB y más de un millón de empleos generados al año. En este contexto, IBTM Americas 2025 se consolida como el evento más relevante del sector en el continente.

La edición de este año se llevará a cabo los días 20 y 21 de agosto en el Centro Banamex de la Ciudad de México. Se espera la participación de más de 4,000 profesionales, la concreción de más de 10 mil citas de negocio y una agenda especializada en diseño de eventos, salud, romance, deporte, sostenibilidad y tendencias de negocio.

Organizado por RX México, IBTM Americas 2025 ofrecerá más de 400 soluciones en piso de exposición, más de 50 ponentes y más de 15 programas educativos, además de tours pre y post evento. Su objetivo: potenciar el networking de alto nivel y transformar la industria de eventos en México, América Latina, Estados Unidos y Canadá.

Uno de los espacios más destacados será el RX Trends Forum, un nuevo programa de conferencias enfocado en temas como inteligencia artificial, innovación, economía, finanzas, recursos humanos y marketing. El foro busca responder a desafíos estratégicos del sector y ayudar a las organizaciones a anticiparse con visión empresarial.

Además, la sostenibilidad será un eje transversal del evento. En alianza con diversas organizaciones, se impulsarán iniciativas como recolección de tapas plásticas para tratamientos oncológicos, bonos de carbono para reforestación en Oaxaca y activaciones para reducir residuos.

La entrada al evento es gratuita y está abierta al público interesado en la organización de congresos, reuniones y experiencias en vivo. El registro ya está disponible en www.ibtmamericas.com.

