Multiplicando Alegrías transforma escuelas públicas en Acapulco

La Alianza Multiplicando Alegrías entregó tres primarias rehabilitadas en Acapulco en beneficio de más de mil estudiantes. El proyecto contempla mejorar 17 escuelas públicas y generar empleos locales.

Gracias al esfuerzo conjunto entre la Alianza Multiplicando Alegrías, la sociedad civil y el gobierno del estado de Guerrero, fueron rehabilitadas tres escuelas primarias públicas: Francisco I. Madero, Mariana Rodríguez del Toro y Pedro Moreno, ubicadas en el municipio de Acapulco de Juárez. Las instituciones habían sido afectadas por fenómenos naturales, y ahora beneficiarán a más de mil alumnos y docentes.

Las obras incluyeron impermeabilización de techos, instalación de luminarias y ventiladores, colocación de cancelería, construcción de bardas perimetrales, pintura de aulas y edificación de espacios clave como sanitarios, aulas didácticas y sistemas de captación de agua pluvial. Estas mejoras fueron entregadas el pasado 4 de junio.

La alianza está integrada por Fundación CAAAREM, Fundación Chedraui, Fundación Coca-Cola México, Fundación Compartamos, Fundación Diez Morodo, Fundación Familia Bocar, Fundación Gigante, Fundación Kaluz, Niños en Alegría, Fundación Posadas, Promotora Social México, Banco Santander México y la Secretaría de Educación de Guerrero. Su objetivo es mejorar la calidad educativa en el país a través de la rehabilitación de 17 primarias públicas, con un impacto proyectado en más de 17,220 personas.

Además de fortalecer el entorno educativo, el proyecto impulsa la economía local mediante la generación de alrededor de 50 empleos directos.

Durante la entrega de las obras, Alejandra Alemán, vocera de la Alianza, destacó:

“Hoy estamos aquí para celebrar algo mucho más grande que una obra terminada. Celebramos la fuerza de una comunidad que se levanta, la determinación de quienes no se rinden y la generosidad de quienes creen en el poder transformador de la educación”.

Las intervenciones continuarán en los municipios de Acapulco de Juárez y Coyuca de Benítez, con el objetivo de seguir beneficiando a estudiantes, docentes y comunidades enteras.

Para más información sobre esta iniciativa, visita:

👉 https://multiplicandoalegrias.org