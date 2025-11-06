Federico Carranza se suma a Uber Advertising para liderar la expansión regional

Uber Advertising anunció el nombramiento de Federico Carranza Kopper como Head of Sales para América Latina, en un movimiento que refuerza el compromiso de la compañía con la región como uno de los mercados estratégicos para el crecimiento de su división publicitaria.

A nivel global, Uber Advertising ha superado una tasa de ingresos anualizada de 1,500 millones de dólares, impulsada por el crecimiento de su ecosistema de soluciones que permite a las marcas conectar con una audiencia de 180 millones de usuarios activos mensuales.

“Estamos encantados de dar la bienvenida a Federico al equipo. Su profundo conocimiento de la industria y su liderazgo probado serán clave para seguir escalando nuestro negocio de publicidad en América Latina”, señaló Megan Ramm, Global Head of Sales de Uber Advertising. “Su visión estratégica es exactamente lo que necesitamos para fortalecer alianzas y ofrecer soluciones innovadoras y de alto impacto para las marcas de la región”.

Con más de una década de experiencia en publicidad digital y liderazgo tecnológico, Federico Carranza encabezará la siguiente fase de expansión de Uber Advertising en Latinoamérica, impulsando la integración de estrategias comerciales que maximicen el alcance y la relevancia de las marcas dentro de la plataforma.

“Estoy emocionado de unirme a Uber y liderar el negocio de publicidad para una región tan llena de oportunidades. Uber está en una posición única para ayudar a las marcas a conectar con millones de consumidores de forma relevante, responsable y medible”, expresó Carranza Kopper.

Uber Advertising ofrece a los anunciantes una plataforma con múltiples puntos de contacto, tanto en viajes como en entregas, que permite interacciones significativas en el momento de la transacción. Entre sus formatos destacan los Listados Patrocinados y los anuncios Post-Check Out, que brindan a las marcas la oportunidad de integrarse de forma natural y efectiva en la experiencia del usuario.

El nombramiento llega en un momento clave para la expansión de Uber Advertising, cuya operación global continúa consolidándose como una de las más dinámicas dentro del ecosistema tecnológico y de medios digitales.