dLocal completa la transición a un Directorio con mayoría independiente

dLocal Limited , empresa líder de tecnología financiera especializada en pagos en mercados emergentes, anunció la finalización de su transición hacia un Directorio integrado mayoritariamente por miembros independientes. Con esta actualización, el órgano de gobierno queda conformado por nueve integrantes, de los cuales cinco son directores independientes.

Como parte de la actualización de gobierno corporativo anunciada en agosto durante la presentación de resultados del segundo trimestre, la compañía designó a Paco Ybarra y Nelson Mattos como nuevos directores independientes, fortaleciendo la experiencia del Directorio en tecnología global, mercados financieros y gestión de riesgos.

Paco Ybarra se integra al Directorio tras una trayectoria de 36 años en Citigroup, donde ocupó cargos clave como CEO del Institutional Clients Group (ICG), miembro del Comité de Dirección de Citi y copresidente del Comité de Gestión de Riesgos del ICG. Asimismo, ha participado en distintos consejos corporativos, incluido su actual rol como director en The Man Group plc.

Por su parte, Nelson Mattos aporta una sólida experiencia en liderazgo de ingeniería y desarrollo de productos a nivel global. Fue Vicepresidente de Google para Europa y Mercados Emergentes y anteriormente ocupó posiciones estratégicas en IBM como Ingeniero Distinguido y Vicepresidente de Tecnologías de Información y Experiencia de Usuario. Actualmente, se desempeña como consultor independiente, asesorando a startups en Silicon Valley, Europa y mercados emergentes, además de participar en diversos directorios y organizaciones sin fines de lucro.

“La culminación de esta transición hacia un Directorio con mayoría de miembros independientes refleja nuestro compromiso con un gobierno corporativo sólido y con la creación de valor a largo plazo”, afirmó Andrés Bzurovski, cofundador de dLocal, quien asumirá el cargo de presidente del Directorio en su nueva conformación.

Bzurovski destacó que la experiencia de Mattos en la conducción de organizaciones de ingeniería complejas, su profundo conocimiento tecnológico y su enfoque en mercados emergentes se alinean con las prioridades estratégicas de la compañía. Asimismo, subrayó que la trayectoria de Ybarra en mercados financieros globales aportará un valor significativo a nivel operativo, estratégico y comercial, en un contexto de continua innovación y expansión.

“Es un honor acompañar a dLocal en esta nueva etapa. El enfoque disciplinado de la compañía en la gestión de riesgos, junto con su impacto en clientes que operan en mercados complejos, sienta bases sólidas para la creación de valor sostenible”, señaló Paco Ybarra.

Nelson Mattos, en tanto, expresó que dLocal cuenta con una plataforma única y una fuerte cultura de ejecución. Añadió que espera contribuir activamente a la estrategia de producto, la gobernanza tecnológica y la innovación continua a medida que la empresa escala sus operaciones a nivel global.

Con estos nombramientos, Ybarra y Mattos se suman a los directores independientes Will Pruett, Hyman Bielsky y Veronica Raffo. El Directorio queda integrado además por Andrés Bzurovski como presidente, junto con Sebastián Kanovich, Luiz Ribeiro y el CEO Pedro Arnt.

Como parte de esta transición, dLocal agradeció a Eduardo Azar, Martín Escobari, Jacobo Singer y Sergio Fogel por sus aportaciones y años de servicio en el Directorio. En el caso de Fogel, quien actualmente se desempeña como Presidente y Chief Strategy Officer, continuará vinculado a la compañía como Cofundador y Asesor Estratégico no ejecutivo, brindando apoyo en asuntos regulatorios, tecnológicos y de desarrollo corporativo.

Con la nueva conformación del Directorio, y conforme a lo anunciado previamente, la empresa establecerá tres nuevos comités: el Comité de Nominaciones y Gobierno Corporativo, el Comité de Compensaciones y el Comité de Producto y Tecnología.