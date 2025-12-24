HEINEKEN México consolida su liderazgo a 135 años de historia

En 2025, HEINEKEN México celebró 135 años de historia consolidando iniciativas clave que refuerzan su liderazgo en la industria cervecera: el impulso al consumo inteligente, la evolución de su portafolio y la creación de experiencias de marca diseñadas por canal para garantizar disponibilidad y frescura en cada punto de contacto con el consumidor.

A lo largo de más de un siglo, México ha transformado sus ciudades, familias y hábitos de consumo. En ese mismo periodo, HEINEKEN México ha evolucionado junto con el país, aprendiendo a escuchar a sus audiencias, anticipar tendencias y adaptarse a los nuevos tiempos. El 2025 no solo representó la celebración de un legado, sino un año de hitos que reafirman su carácter pionero y delinean los ejes estratégicos hacia 2026: innovación relevante, experiencias de marca con propósito y consumo responsable.

De una fábrica local en Monterrey, la compañía se convirtió en una potencia industrial con siete plantas cerveceras, una maltera, más de 170 centros de distribución y más de 17 mil tiendas SIX en todo el país. A lo largo de su historia, ha impulsado innovaciones que marcaron a la industria, como la primera cerveza en lata en México —Tecate, en la década de 1950— y la introducción del primer six pack de cartón, reflejo de una empresa en constante diálogo con la modernización del país.

Actualmente, los consumidores demandan marcas que los acompañen en su vida cotidiana y que se anticipen a sus necesidades mediante experiencias diferenciadas. De acuerdo con cifras de EY, el 67% de los consumidores espera que las marcas presenten novedades, mientras que el 72% considera esencial que las empresas continúen invirtiendo en innovación.

En este contexto, la innovación se mantiene como un eje permanente para HEINEKEN México, impulsando la evolución de su portafolio. Ejemplo de ello son lanzamientos como Indio Agave, que integra la tradición cervecera con la esencia del agave mexicano, y el relanzamiento de Tecate Titanium, desarrollado a partir de una escucha activa de las preferencias del consumidor. A ello se suma Noche Buena, una cerveza emblemática de la temporada decembrina que, con su lanzamiento anual y disponibilidad limitada, se ha consolidado como una tradición que conecta generaciones. Paralelamente, la plataforma 0.0, con Heineken 0.0 y Tecate 0.0, amplió su presencia para atender distintos estilos de vida y momentos de consumo.

Durante 2025, la compañía también avanzó de manera significativa en sus objetivos de sustentabilidad, alineados a su estrategia transversal Brindar un Mundo Mejor. Uno de los logros más relevantes fue alcanzar el balanceo hídrico en la Cervecería de Tecate, devolviendo al medio ambiente la totalidad del agua utilizada en sus procesos productivos, como una muestra de liderazgo con impacto directo en las comunidades.

Además, México se consolidó como la operación más eficiente de HEINEKEN a nivel global en el uso de agua, con un promedio nacional de 2.3 litros por litro de cerveza producido. Destaca el desempeño de la planta de Meoqui, Chihuahua, que operó en niveles récord de 1.7 litros por litro, reafirmando el compromiso de la empresa con una gestión responsable del recurso hídrico.

A través de programas como Becas con Propósito y el HEINEKEN Water Challenge, la compañía impulsó proyectos orientados a generar un futuro de mayor prosperidad. Desde el ámbito corporativo, este compromiso se fortaleció mediante el pilar de Consumo Inteligente, que impactó a más de cuatro mil personas a través de la Caravana de Consumo Inteligente. De manera complementaria, el 20% de la inversión en medios de la marca Heineken se destinó a iniciativas enfocadas en promover una cultura de responsabilidad, alcanzando a 83 millones de mexicanos con la campaña Dry January, protagonizada por Checo Pérez.

Tras 135 años de historia, HEINEKEN México demuestra que una empresa que evoluciona junto con su gente puede mantenerse vigente a lo largo del tiempo. Su pionerismo se refleja no solo en productos, sino en la construcción de una cultura cervecera que entiende su contexto, innova con propósito, promueve el consumo inteligente y actúa con responsabilidad, reafirmando su compromiso de seguir generando valor para México.