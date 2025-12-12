Crecerá valor de activos de FUNO

Actualmente Fibra Uno #Funo cuenta con un grupo de inmuebles que suman 35 mil millones de pesos (dejando de lado las propiedades industriales que pasaron a Fibra Next), lo que seguirá es que con las acciones emitidas su valor teórico se incremente para ajustarse al valor del mercado.

André El Mann, director general de FUNO explicó que tienen ya algunos años cotizando por debajo del valor de sus edificios. Por debajo de una cantidad que hoy está alrededor del 50% y cuando se ajuste el valor de las acciones a valores del mercado tendrán un monto más real.

“Quiere decir esto: nuestros edificios valen 100 pesos y nuestras acciones, todas -que representan a nuestros edificios-, en el mercado valen 50. Si se revalúa, que eso tomará algunos meses para que suceda, pensamos que el mercado deberá reaccionar así.

“En esos meses que se recupere el valor y se acerque al valor real de los edificios, lo que resta de la compañía, como está toda cotizada a la mitad, es un valor muy pequeñito. ¿Cómo puede ser que ese valor pequeñito incluya propiedades tan gigantescas como las que tenemos ? No hace ningún sentido”, así explicó André El Mann, director general de FUNO.

El empresario abundó en el concepto que revalorará sus activos y explicó que para facilitar el análisis también se hizo el cambio de propiedades industriales a Fibra Next, “para que se entienda mejor a la compañía, y eso nos va a traer una revaluación automática de nuestra acción”.

Crecimiento no está atado al TMEC

Funo, abundó el directivo, maneja la oferta para manufactura y por otra parte, la logística y distribución. La primera sí depende de la revisión y resultados del TMEC, pero la 2ª no porque se enfoca en las empresas que están distribuyendo bienes, productos y que independientemente de la exportación surten al mercado interno.

“Nosotros privilegiamos la logística y distribución. La logística y distribución se alimenta de todo lo demás. Si hay más retail, si hay más tiendas de Wallmart, como platicaba Jorge, pues hay más necesidad de espacio de logística, porque si no, ¿cómo movemos las mercancías de todas esas tiendas nuevas de Wallmart? Nosotros privilegiamos eso. Y eso va a seguir alimentándose.

“No importa el Tratado. Habemos 130 millones de mexicanos que todos los días demandamos bienes y servicios. Y Fibra Uno le va a ofrecer espacios a las compañías que van a llenar esa demanda de bienes y servicios de esas comunidades”.

No obstante, señaló que la manufactura sí depende del Tratado. Nosotros queremos ofrecer espacio a la manufactura para las empresas que vengan de nuevo.

La logística y distribución representa dos terceras partes del negocio de FUNO, por ello los privilegia.

“México tiene un grandísimo futuro adelante. Nosotros estamos invirtiendo, Fibra One, Fibra Next, mi familia, todos los recursos que podemos aquí en crear nuevos espacios para atraer nuevas empresas, para generar nuevos empleos. Y eso regresa porque si se genera nuevo empleo, ese nuevo empleado requiere ir a la tienda, esa tienda requiere más almacenamiento, ese almacenamiento requiere más manufactura de más productos”.

Gran expectativa del Mundial de Fut

Luis Robina, director general Adjunto explicó que “por coincidencia, tenemos presencia del sector de hoteles en las tres ciudades, en la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, tenemos presencia de hoteles”.

“Obviamente eso se va a ver sustancialmente beneficiado. Tenemos ya contratados eventos de activación en los centros comerciales. Por ejemplo, en Mítica, en la Fórmula Uno, llegan los pilotos, hacen un evento, por ejemplo el que hizo Alonso.

“Hizo un evento de activación dentro de los centros comerciales. En ese momento se juntó un mundo de gente ahí en Mítica. Es el tipo de eventos de que nosotros tomaremos ventaja”.

Señaló que Funo no patrocinará, pero cuenta en que habrá diferentes eventos en sus centros comerciales.

“Por ejemplo, somos el arrendador número uno de Adidas en el país. Adidas es el que tiene el balón y seguro va a haber eventos alrededor del balón, dentro de los centros comerciales. Ahora sí que es una cadena virtuosa, todo lo que nos va a generar el mundial”.

Así, aunque no habló de las ganancias sí apuestan a que la habrá.