Cielo abierto enciende espíritu navideño

La noche reunió a Sergio Maya (ganador de México Canta), Paloma Segarra y Anny Borrás (ex integrante de Onda Vaselina).

La Navidad arrancó con toda su magia en la Plaza Cielo Abierto, donde cientos de familias se reunieron para vivir uno de los momentos más esperados del año: el encendido oficial del Árbol Navideño. Una noche llena de sorpresas, música y emoción que convirtió a la plaza en el nuevo punto de encuentro para celebrar la temporada.

La velada abrió con una mezcla única de tradición y talento: Sergio Maya y Paloma Segarra, quienes unieron sus voces junto al mariachi Nuestro Mariachi para interpretar clásicos que hicieron vibrar a la audiencia, atrayendo a más asistentes a la explanada conforme avanzaba su actuación. Entre aplausos, emoción y un ambiente que se contagiaba solo, el lugar llegó al clímax con el conteo regresivo que anunció el gran momento, en el que Sergio Maya mágicamente encendió el árbol y dio el inicio oficial de las fiestas decembrinas en Cielo Abierto.

Cuando el enorme Árbol Navideño se iluminó, todo Cielo Abierto brilló. Las luces encendieron no solo el árbol, sino la alegría de cientos de asistentes que celebraron bajo un cielo despejado, convertido por segundos en un escenario mágico.

La energía subió aún más con la presentación de Anny Borrás, quien llenó el escenario de ritmo y nostalgia, invitando al público a cantar, bailar y disfrutar hasta el último minuto.

Pero la magia apenas comienza.

Durante toda la temporada, la plaza Cielo Abierto ofrecerá espectáculos gratuitos, experiencias familiares, activaciones especiales, regalos, talleres, sorpresas y momentos dignos de foto en familia o con amigos, convirtiéndose en una parada obligada para quienes buscan vivir la Navidad al máximo.

Cielo Abierto no solo encendió su árbol… encendió el espíritu navideño del sur de la ciudad.