AMAV se internacionaliza abrirá oficinas en Sudamérica  

Publicado

Hace 1 minuto

en

El nuevo presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viaje, AMAV, Levi Williams Manzanares,  tiene el objetivo de hacer alianzas con agencias de turismo de Sudamérica y tiene en Colombia y Perú la mira puesta para internacionalizar la asociación que dirige.

En entrevista con la periodista Mariel Zúñiga, en su programa En Concreto Contigo expresó que en 2026 espera concretar su objetivo, por lo pronto informó que regresó de Perú, “donde afortunadamente tenemos muy buena relación con las asociaciones de agencias de viajes peruanas”, señaló.

También, apuntó que en Colombia tienen alianza con la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes, “que se suma a este proyecto” y pues en breve estaremos anunciándoles y En Concreto tiene la primicia de que “ya arrancamos con la organización de lo que será AMAV Internacional”.

El cambio es que sumamos una fuerza de ventas profesional de las asociaciones sudamericanas, se suman a los esfuerzos de la AMAV, se suman a los lineamientos, que es lo importante, subrayó Williams.

AMAV es reconocida como una asociación que cuida mucho el proceso de admisión de sus miembros y por lo tanto genera confiabilidad al usuario final.

Nosotros aportamos toda esta experiencia que tenemos y aportamos los procedimientos para que ellos también tengan un procedimiento de membresía más confiable y por lo tanto puedan ofrecer empresas más confiables para hacer negocios.

