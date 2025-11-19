Kia presenta el PV5 Chassis Cab en SOLUTRANS 2025

Kia amplió su estrategia Platform Beyond Vehicle (PBV) con la presentación del nuevo PV5 Chassis Cab y el lanzamiento del Kia Business Solutions Ecosystem, dos iniciativas enfocadas en reforzar su presencia en el mercado de vehículos comerciales y en ofrecer soluciones integrales para clientes B2B.

En SOLUTRANS 2025, celebrado en Lyon, Francia, la marca reveló el PV5 Chassis Cab, el primer modelo totalmente eléctrico tipo chasis cabina de la compañía. Este vehículo representa un paso clave en la línea PBV gracias a su diseño modular, desempeño eléctrico y capacidad para adaptarse a múltiples configuraciones profesionales.

Un chasis totalmente eléctrico diseñado para la conversión

El PV5 Chassis Cab fue desarrollado sobre la plataforma E-GMP.S (Electric-Global Modular Platform for Service), diseñada específicamente para electrificación y eficiencia operativa. Según la configuración, ofrece hasta 1,005 kilogramos de carga útil y ocho metros cúbicos de espacio en su variante High Box, igualando la capacidad de vans más grandes del segmento D, pero con dimensiones compactas y un radio de giro de 5.5 metros, ideal para entornos urbanos.

Marc Hedrich, Presidente y CEO de Kia Europa, destacó que este lanzamiento “refuerza el compromiso de Kia de redefinir el futuro del vehículo comercial ligero”, al combinar eficiencia, maniobrabilidad y mayor capacidad de carga.

Desarrollado junto a especialistas en conversión

El modelo fue creado en colaboración con convertidores europeos para facilitar la adaptación a distintas necesidades. Entre las configuraciones soportadas se incluyen:

Dropside para transporte de equipo industrial o agrícola

Tipper para recolección de residuos

Box Vans para e-commerce (tres variantes)

Refrigerated Vans para distribución de perecederos

Durante SOLUTRANS, Kia presentó un PV5 convertido en food truck, mostrando su capacidad para integrar soluciones comerciales reales.

Baterías, autonomía y sistemas de seguridad

El PV5 Chassis Cab estará disponible con dos baterías:

51.5 kWh (disponible en el lanzamiento)

(disponible en el lanzamiento) 71.2 kWh de largo alcance (2026)

La autonomía dependerá del tipo de conversión, aunque como referencia, el PV5 L2H1 Cargo recientemente lanzado alcanza hasta 297 km con la batería estándar y 416 km con la batería extendida (ciclo WLTP).

La carga rápida de 150 kW reduce tiempos de inactividad al permitir pasar del 10 al 80% en unos 30 minutos. La carga AC de 22 kW se incorporará más adelante.

En seguridad, integra un exoesqueleto de acero de doble anillo, RUPD y el paquete ADAS de Kia con funciones como Smart Cruise Control 2, Lane Following Assist 2, Lane Keeping Assist e Intelligent Speed Limit Assist.

El modelo está cubierto por la garantía líder de Kia: 7 años/150,000 km (ampliable a 260,000 km) y 8 años en batería.

Kia Business Solutions Ecosystem: gestión integral para flotas

Además del PV5 Chassis Cab, Kia presentó el Kia Business Solutions Ecosystem, una plataforma que integra servicios de conectividad, carga, administración de flotas y movilidad para empresas.

El ecosistema se estructura en cuatro pilares:

DRIVE

Incluye el sistema Android OS Infotainment, actualizaciones OTA, mapas dinámicos y compatibilidad con PLEOS App Market. Para las operaciones B2B, Kia Drive for Business permite gestionar reemplazos, rentas cortas y alternativas flexibles al leasing en ocho mercados europeos.

CHARGE

Kia Charge Business da acceso a más de un millón de puntos de carga en 30 países. Ofrece opciones públicas, domiciliarias y en depósitos, apoyadas en la plataforma SaaS de Deftpower.

CONNECT

Kia | PLEOS Fleet ofrece una plataforma de gestión multimarca con reportes, rutas, mantenimiento, seguridad y APIs de datos. Permite administrar hasta cinco vehículos Kia sin costo desde la app.

WORK

Es el portal central del ecosistema, que integra todas las funciones de gestión, desde el alta de vehículos hasta la asignación de roles y servicios. Para flotas mixtas, ofrece un dispositivo opcional de Geotab.

Kia adelantó que el ecosistema seguirá creciendo con nuevos servicios enfocados en movilidad uptime y eficiencia operativa.

Un PV5 multipremiado a nivel global

El PV5 ya suma varios reconocimientos internacionales, entre ellos:

“ One to Watch ” – What Van Awards 2025

” – What Van Awards 2025 “ Van of the Year ” – 2025 News UK Motor Awards

” – 2025 News UK Motor Awards “Best Electric Van” y “Van of the Year” – Parkers Van and Pickup Awards 2026

En septiembre, el PV5 Cargo Long Range logró un título GUINNESS WORLD RECORDS™ al recorrer 693.38 km con carga máxima en una sola recarga, destacando su eficiencia en condiciones reales.

Por ahora, el PV5 Chassis Cab y el resto de las variantes de la línea PV5 no están confirmadas para el mercado mexicano.