Kia México arranca el Drive Tour 2025: innovación, experiencia y pasión por conducir

Kia México da inicio al Kia Drive Tour 2025, una gira nacional de pruebas de manejo que recorrerá todo el país con el objetivo de acercar al público la experiencia de conducción, tecnología y seguridad que distinguen a la marca.

El tour comenzará el 25 de octubre en Querétaro y continuará hasta abril de 2026, con paradas en diversas ciudades. Los asistentes podrán conocer y manejar los más recientes modelos de Kia, incluyendo los orgullosamente hechos en México Kia K3 y Kia K4, ambos con 5 estrellas de seguridad Latin NCAP, así como las SUVs Seltos, Sonet y Sportage.

Tecnología y seguridad en acción

El Kia Drive Tour ofrecerá pruebas dinámicas en entornos controlados donde los participantes experimentarán el desempeño de los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), diseñados para brindar mayor seguridad a ocupantes y peatones.

Además, Kia llevará a cada punto de la gira actividades interactivas y experiencias digitales que reflejan su compromiso con la innovación y la cercanía con los clientes.

Experiencia mundialista

Como parte de la dinámica, los asistentes que realicen su prueba de manejo, completen una solicitud de crédito y adquieran un vehículo Kia, podrán participar en un concurso para ganar boletos dobles para un partido de la Copa Mundial de Futbol 2026 que se celebrará en México.

Primeras paradas del Kia Drive Tour

Querétaro: 25 y 26 de octubre – Walmart Prol. Bernardo Quintana 4113

25 y 26 de octubre – Walmart Prol. Bernardo Quintana 4113 Guadalajara: 1 y 2 de noviembre – Plaza Galerías, Av. Rafael Sanzio 150

1 y 2 de noviembre – Plaza Galerías, Av. Rafael Sanzio 150 CDMX: 8 y 9 de noviembre – Perisur, Anillo Periférico Sur 4690

8 y 9 de noviembre – Perisur, Anillo Periférico Sur 4690 Monterrey: 15 y 16 de noviembre – Plaza Sendero Escobedo, Av. Sendero Divisorio 130

15 y 16 de noviembre – Plaza Sendero Escobedo, Av. Sendero Divisorio 130 CDMX: 29 y 30 de noviembre – Galerías Atizapán, Av. Adolfo Ruiz Cortines 255

“Con el Kia Drive Tour reafirmamos nuestro compromiso de acercar la experiencia Kia a más personas en todo el país. Queremos que los participantes vivan de primera mano la calidad, seguridad y tecnología de nuestros modelos, en una experiencia dinámica y divertida que refleja la pasión de nuestra marca”, señaló Horacio Chávez, Managing Director de Kia México.