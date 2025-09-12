Vivienda con dos recamaras, las que más se demandan: Inmuebles24.

De acuerdo con el Informe de Demanda de Vivienda en Ciudad de México y Zona Conurbada elaborado por Inmuebles24, en la capital del país, los apartamentos de dos recámaras son las unidades más demandadas en la búsqueda de vivienda en venta: reciben 23% mayor presión de demanda que las unidades de una recámara; mientras que los inmuebles de tres recámaras son los menos demandados,

Datos del mismo informe señalan que en la zona de Valle (o conurbada), los apartamentos de una recámara son los de mayor demanda, seguidos por los de dos recámaras con 26% menor presión de demanda.

Los loft y los apartamentos de tres recámaras tienen una demanda similar: 53%-52% menor presión de demanda que los apartamentos de una recámara.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2023, en México había 38.9 millones de hogares con un promedio de 3.3 integrantes y el mayor porcentaje correspondía a los conformados por dos personas.

Esto representa un cambio respecto a 2018, y se observó un incremento en el porcentaje de hogares unipersonales en 2023.

Demanda según recámaras buscadas

Es posible que los movimientos demográficos – así como la nueva oferta de vivienda compacta y productos inmobiliarios diseñados para parejas, solteros o trabajadores móviles -, y los precios de las viviendas en CDMx expliquen la reducción en la búsqueda de vivienda con tres recámaras y haya predilección por menos habitaciones.

El reporte de la plataforma indica que las unidades de 3 recámaras perdieron cuota de mercado: en 2022 representaban el 54% del total de búsquedas, y actualmente representan el 45% del total. Por otro lado, creció la demanda de las unidades más chicas: las búsquedas de unidades de hasta 1 recámara representan el 18% del total. Las búsquedas de unidades de 2 recámaras se mantienen estables en torno al 36% del total.

Fuente: Informe de Demanda de Vivienda Inmuebles24 (julio, 2025)

El mismo informe reporta que las unidades de 3 recámaras son las más demandadas en Valle: representan el 69% del total de las búsquedas. Las unidades de 2 recámaras son las más demandadas en CDMX, donde explican el 41% del total de búsquedas. Las unidades más pequeñas (hasta 1 recámara) también alcanzan la máxima demanda en CDMX: 17% del total de las búsquedas.