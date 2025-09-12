Crece demanda de Vivienda vertical residencial Mérida

En solo un año, las ventas de vivienda vertical residencial en Mérida, Yucatán, crecieron 19 puntos y ya concentran dos de cada tres unidades comercializadas de acuerdo con datos de la consultora en inteligencia inmobiliaria 4S Real Estate.

La capital yucateca se ha convertido en el epicentro inmobiliario del sureste, con un dinamismo que atrae inversiones, nuevos residentes y proyectos de alto perfil.

El desafío es claro: lograr que la verticalización avance de forma ordenada, con la planificación pública y privada, sin caer en la saturación ni perder el atractivo urbano que distingue a la ciudad.

Arturo Garcidueñas, Regional Partner MX/Sureste de la consultora, habló sobre el panorama inmobiliario que se observa para la Ciudad Blanca.

Al participar en una sesión más de The Talks, el especialista enfatizó que elementos como la dinámica demográfica, la calidad de vida que ofrece y la llegada de nuevas inversiones a la región, impulsan el potencial inmobiliario de Mérida, especialmente, la demanda por producto de vivienda; pero, insistió, se debe generar una inercia importante para que este desarrollo vaya por buen camino.

“La verticalización en Mérida es inevitable y necesaria, pero sólo será exitosa si se da con orden y bajo una visión compartida entre gobierno e iniciativa privada. El reto es evitar la improvisación y apostar por planes urbanos sostenibles en zonas estratégicas. Además, tenemos una gran oportunidad de regenerar áreas céntricas —aunque no necesariamente el Centro Histórico— que pueden convertirse en motores de una ciudad más moderna, conectada y atractiva”, puntualiza.

En la vivienda media, oportunidad para Mérida

Con respecto al panorama de las ventas, dijo que en el primer semestre de 2025 se observó una desaceleración en el ritmo de comercialización. No obstante, destacó que hacia la parte final del año se espera un escenario más optimista.

“Este 2025 ha sido un año complejo y retador, en donde se presenta un decrecimiento en las ventas este primer semestre. Sin embargo, vemos de manera positiva el cierre de 2025 y, sobre todo, mejores perspectivas para el 2026”.

De acuerdo con datos de 4S Real Estate, el mercado de vivienda vertical en Mérida mostró un comportamiento heterogéneo durante el primer semestre de 2025. Mientras el segmento residencial —con precios de 2 a 4 millones de pesos— concentró el 66% de las ventas, 19 puntos más que en 2024; mientras que el segmento medio —de 1 a 2 millones— experimentó una caída del 14%, a pesar de representar una porción esencial de la demanda local.

“El producto residencial domina hoy el mercado, pero la verdadera oportunidad está en atender a la clase media, que sigue necesitando vivienda bien ubicada y accesible”, señaló Garcidueñas. Según el especialista, orientar nuevos desarrollos hacia este segmento no solo cubriría una necesidad latente, sino que permitiría diversificar la oferta y generar un crecimiento más equilibrado y sostenible para el mercado de Mérida.

En cuanto al inventario, la oferta de vivienda nueva se ha concentrado en el segmento residencial plus (4 a 6 millones de pesos). Si bien este mercado se mantiene dinámico, ya muestra señales de saturación con mayores meses de inventario y menor absorción.

“En el segmento Residencial Plus comenzamos a tener limitación; estamos concentrando mucho del producto nuevo, lo que provoca que tengamos meses de inventario. Debemos voltear hacia otros segmentos con mayor desplazamiento, como el residencial y el medio, sin dejar de explorar oportunidades en el premium”.

Oportunidades emergentes: regeneración urbana y vivienda horizontal

Arturo Garcidueñas explicó que, si bien hay una tendencia clara hacia la verticalización, se comienzan a observar áreas de oportunidad para el desarrollo de vivienda horizontal en Mérida.

“Aunque la verticalización gana relevancia, empiezan a surgir demandas específicas de vivienda horizontal en ciertos sectores, donde el mercado local mantiene su preferencia. Este proceso de culturización abre oportunidades muy atractivas, especialmente en zonas como Conkal, Américas y Chelem, que muestran mayor absorción de este tipo de producto horizontal”.

Otro mercado que merece atención es el de lotes residenciales. Su crecimiento acelerado ha traído notoriedad a Yucatán, pero también riesgos de sobreoferta, trámites lentos y proyectos incumplidos. El especialista señaló que estos factores generan un ambiente poco favorable y podrían dañar la marca Mérida si no se atienden con seriedad o si hay proyectos que no cumplen con lo que prometen comercializar.