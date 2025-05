Ruba se posiciona en el Sexto lugar de “Los Mejores Lugares para Trabajar en México 2025”

La desarrolladora sube 7 posiciones en el ranking con respecto a su ubicación del año anterior.

Recibe reconocimiento dentro del salón de la fama por sus 21 años de participación consecutiva en la

certificación.

Durante la ceremonia anual organizada por Great Place to Work México (GPTW), Ruba fue reconocida como una de las 10 mejores empresas para trabajar en el país, logrando un avance significativo al ubicarse en el sexto lugar dentro de la categoría de empresas

con 500 a 5,000 colaboradores.

En su edición 2025, Great Place to Work evaluó a un total de 628 empresas a nivel nacional, de las cuales solo 275 obtuvieron la certificación en alguna de las cinco categorías consideradas.

El evento se llevó a cabo en la Ciudad de México el pasado 21 de mayo y reunió a las 65 mejores empresas evaluadas en la categoría de la desarrolladora de vivienda. El reconocimiento otorgado a Ruba no solo destaca su ascenso de siete posiciones

respecto al año anterior, sino también su compromiso sostenido, reflejado en 21 años consecutivos de certificación por su excelencia en el clima laboral, consolidándose como un referente en el sector de la construcción y como una de las compañías con mayor

permanencia en esta certificación.

Jaime Rangel Salgueiro, director de Administración y Recursos Humanos de Ruba, recibió el reconocimiento en nombre de la empresa. “Este premio pertenece a cada uno de los colaboradores, quienes son parte fundamental de la organización. Gracias a ellos se vive la cultura que hoy se reconoce con este galardón, justo en el año en que celebramos orgullosamente nuestros 45 años de historia”, señaló el directivo.

Ruba, fundada bajo una visión humanista por el Ing. Don Enrique Terrazas y continuada por el actual presidente del Consejo, Luis Enrique Terrazas Seyffert, y el director general, Jesús Sandoval Armenta, ha sostenido la filosofía de que “el éxito de la empresa debe ser el resultado del éxito de cada uno de sus colaboradores: éxito en lo personal, en lo profesional y, sobre todo, en lo familiar.

Una vez que esto se dé, entonces sí se podrá decir que Ruba es exitosa”. Esta filosofía ha sido clave para construir una cultura organizacional sólida, enfocada en el desarrollo integral de su gente, la cual ha sido reconocida por GPTW como un referente nacional y una de las mejores empresas para trabajar en México.

En la premiación se contó con la presencia de Renán González Nieto, CEO de GPTW para México, Caribe y Centroamérica, y de Antonio Ono, vicepresidente de Estudios y Data Science de la firma certificadora, quienes destacaron la importancia del compromiso genuino por parte de las empresas participantes para construir mejores entornos laborales en el país.

Entre las primeras posiciones de la categoría “500 a 5,000 colaboradores” se encuentran empresas tales como AstraZeneca, Monex Grupo Financiero, SAP México y CISCO. Además, destacan empresas chihuahuenses, como Conmed en el puesto 15, Hubbell en

el 17, Agnico Eagle en el 19, GCC en el 26 y Grupo Cimarrón en el 48. Por su parte, en la categoría de “más de 5,000 colaboradores”, destacaron DHL Express de México, quién alcanzó el primer lugar; Alsúper, también originaria de Chihuahua, el quinto lugar e

INFONAVIT, que se posicionó en el noveno lugar.

Con más de 1,700 colaboradores distribuidos en 16 unidades de negocio en 12 estados de la República Mexicana, Ruba continúa reafirmando su propósito de impulsar una cultura organizacional centrada en las personas, cimentada en valores, visión a largo plazo y trabajo en equipo.