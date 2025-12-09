Infonavit avanza en vivienda y créditos: balance enero-noviembre 2025

El Infonavit realizó la Sesión Ordinaria número 139 de su Asamblea General, presidida por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en la cual se aprobó el Plan Estratégico y Financiero 2026. Durante el encuentro se presentó un balance de la administración encabezada por el ingeniero Octavio Romero Oropeza correspondiente al periodo de enero a noviembre de 2025.

En su intervención, la Presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó que la vivienda es un derecho y no una mercancía. Señaló que, bajo la actual administración del Instituto, además de avanzar en la construcción de viviendas, se simplificaron los requisitos para acceder a un crédito y se puso fin a las deudas impagables heredadas del pasado.

“En el pasado se construían viviendas para hacer negocio; hoy construimos viviendas para que cada trabajador tenga un techo. La nueva visión del Infonavit se basa en tres principios: garantizar el derecho a la vivienda, erradicar la corrupción y otorgar créditos pagables”, afirmó.

Por su parte, el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, destacó que las modificaciones constitucionales y legales impulsadas con el respaldo de la Presidenta permitieron superar las metas programadas, así como realizar ajustes organizacionales y administrativos que han favorecido a las personas derechohabientes y corregido injusticias históricas.

El titular del Instituto señaló que la administración tiene como meta colocar 3 millones 50 mil créditos hipotecarios:

• 1 millón 200 mil del programa Vivienda para el Bienestar

• 1 millón 800 mil del crédito tradicional

• 50 mil del Proyecto Integral Mixto

Asimismo, se contempla otorgar 2 millones 480 mil créditos para mejora de vivienda.

En su balance, Romero Oropeza informó que entre enero y noviembre de 2025 se han otorgado 590 mil créditos, 66 mil más que en el mismo periodo del año anterior. De ellos, más de 264 mil corresponden a financiamientos para mejora de vivienda.

Respecto a los créditos impagables, precisó que de los 4 millones 856 mil identificados al inicio de la administración, ya se han corregido 2 millones 500 mil, mientras que los 2 millones 356 mil restantes serán atendidos en diciembre mediante el programa Infonavit Solución Integral.

También destacó que, durante 2025, el Instituto ha atendido a 36% más personas que en 2024, ha liberado 185 mil cancelaciones de hipotecas y ha entregado 120 mil escrituras.

En cuanto al programa Vivienda para el Bienestar, recordó que la meta de construcción es de 1 millón 200 mil viviendas. Al 5 de diciembre, ya se han contratado 308 mil 41 unidades para su edificación, y se proyecta que en 2025 se entregarán 4 mil 628 viviendas distribuidas en 56 desarrollos ubicados en 18 entidades del país.

Romero Oropeza reiteró la fortaleza financiera del Instituto, impulsada por la política salarial promovida por los gobiernos de la Cuarta Transformación. Indicó que, al cierre de noviembre, el Fondo de Vivienda supera los 892 mil millones de pesos y se prevé que cierre el año por encima del billón de pesos.

La sesión contó con la participación de representantes de los sectores de los trabajadores, empleadores y gobierno, en cumplimiento de la naturaleza tripartita del Infonavit y en ratificación del compromiso institucional con la defensa del derecho a la vivienda.