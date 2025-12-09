Cumple Sedatu meta 2025 con más de 12 mil apoyos de vivienda en el CIIT

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en coordinación con la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y autoridades estatales y municipales, entregó 12 mil 450 apoyos para mejoramiento de vivienda a familias que habitan en zonas cercanas al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT). La inversión destinada para esta acción asciende a 498 millones de pesos y tiene como objetivo fortalecer el bienestar social y económico de las comunidades.

La titular de la Sedatu, Edna Vega Rangel, informó que con esta entrega se cumple la meta de 2025 de otorgar apoyos de entre 30 y 40 mil pesos para adecuaciones en viviendas. Detalló que las familias beneficiadas pertenecen a los municipios de Arriaga, Juárez, Pichucalco, Pijijiapan, Palenque, Salto de Agua, Suchiate, Tapachula, Tuzantán y Comaltitlán en Chiapas; San Blas Atempa, San Pedro Tapanatepec, San Francisco Ixhuatán y Juchitán en Oaxaca; Huimanguillo en Tabasco; así como Coatzacoalcos, Chinameca, Jáltipan, Oteapan y Sayula en Veracruz.

Vega Rangel señaló que, a siete años del inicio de la Cuarta Transformación, se han beneficiado 40 mil 324 familias en la zona del CIIT, con una inversión acumulada de 4 mil 285 millones de pesos. De 2019 a 2024 se realizaron 27 mil 874 acciones de vivienda, entre ellas 4 mil 882 viviendas completas, 654 apoyos para reconstrucción, 21 mil 814 mejoramientos y 524 ampliaciones o viviendas nuevas en municipios de Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz.

“Desde el inicio de la Cuarta Transformación abrimos el diálogo con las familias que viven alrededor del CIIT. Se sumaron a este proyecto de manera colectiva y hoy podemos afirmar que estas comunidades han transformado su calidad de vida, tanto a nivel familiar como comunitario”, destacó.

Los apoyos se entregan de manera directa y sin intermediarios, permitiendo que las familias realicen adecuaciones según sus necesidades: pintar, resanar, colocar piso, concluir ampliaciones u otras mejoras.

Estas acciones fortalecen las condiciones de vida en el sur-sureste del país y reflejan el compromiso institucional de impulsar un desarrollo sostenible, incluyente y con justicia social, trabajando de la mano con las comunidades.