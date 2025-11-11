Conéctate con nosotros

Vivienda

Canadevi apoyará a migrantes a comprar vivienda en México

Vivienda

Día del Soltero: cómo organizar los gastos de vivienda

CONSTRUCCIÓN Inmobiliario Noticias Vivienda

Expo Ruba Guadalajara 2025: Ruba, Primer Cuadro y Lodela fortalecen el mercado inmobiliario con apoyo de la banca

CONSTRUCCIÓN Urbanismo Vivienda

Revisión jurídica importante en remates bancarios: Aminta

Urbanismo Vivienda

SHF tiene la meta de colocar mil millones con hipoteca digital

CONSTRUCCIÓN Vivienda

Unen esfuerzos Tamaulipas e Infonavit para brindar hogares seguros y sustentables

Destacada Inmobiliario Noticias Vivienda

Vinte Adquiere Derex para expandir su presencia en el noroeste de México

CONSTRUCCIÓN Noticias Todos Vivienda

Por incertidumbre económica y laboral, se frenó el crédito hipotecario:  Banamex

Urbanismo Vivienda

Se debe construir vivienda sin sesgo ideológico: Especialistas

Vivienda

Grupo Vinte crece 17.5% en ingresos y 28% en utilidad neta durante el 3T2025

Vivienda

Canadevi apoyará a migrantes a comprar vivienda en México

Publicado

Hace 13 horas

en

La Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) se encuentra en la construcción de un sitio para mostrar las propiedades que tiene en venta, para los paisanos que viven en Estados Unidos y tiene interés en adquirir un bien inmueble en México.

Carlos Ramírez Capó, presidente nacional de Canadevi platicó con la periodista Mariel Zúñiga, en su programa En Concreto Contigo en la que recordó que se dio el paso de abrir el sitio web, luego de firmar un acuerdo con Tatiana Clothier, directora del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior (IME).

La directora, les planteó la problemática que viven los connacionales al caer en fraudes por querer adquirir una vivienda en México.

“Nos propone que firmáramos un acuerdo entre su instituto y la Canadevi, para brindar esa guía de manera profesional, honesta, efectiva, que requieren nuestros connacionales. Muchos de ellos pues están completamente desvinculados y desligados de todo tipo de gestión inmobiliaria que se hace en el país”.

El empresario indicó que hay migrantes que quieren comprar en Yucatán, otros que quieren comprar en la zona centro, otros quieren en playa, entonces, el primer paso es hacerles saber un menú de las opciones que tienen en todos los rangos de precio, metros cuadrados, para que los con nacionales puedan tener una idea de qué es lo que pueden comprar.

El empresario informó que ya se tuvo un Zoom con la maestra Cloutier, y con los representantes de diversas asociaciones de inmigrantes de la Unión Americana, de los estados de California, de Texas, de Carolina, de Florida.

“Fue un intercambio de información, primero pues hacerles ver de qué trata el convenio, cuál es la intención y por qué se firmó”.

Capó especificó que cada caso será especial y a la medida porque habrá personas que tengan la doble nacionalidad, otras que sean mexicanos todavía, otras que sean de generación nacida ya, y que ya sean americanos, pero que tienen todavía muchos vínculos con México habrá gente joven de mediana edad, y ya no tan jóvenes, entonces va a ser un ejercicio interesante, señaló.

Loading

Comparte la nota
temas relacionados:
Continua leyendo
DA CLICK PARA COMENTAR

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.