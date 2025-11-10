Expo Ruba Guadalajara 2025: Ruba, Primer Cuadro y Lodela fortalecen el mercado inmobiliario con apoyo de la banca

Guadalajara, Jal., 10 de noviembre de 2025. — Con gran éxito se llevó a cabo Expo Ruba Guadalajara 2025, un evento sin precedentes en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) que reunió, por primera vez, a tres de las firmas inmobiliarias más relevantes de la región: Ruba, Primer Cuadro y Lodela.

La alianza estratégica permitió concentrar en un solo espacio la oferta inmobiliaria más amplia, confiable y accesible de Jalisco, con más de 20 desarrollos presentados que abarcaron desde vivienda de inversión hasta residencial plus, en esquemas verticales y horizontales, así como lotes, locales comerciales y oficinas.

Durante los días 8 y 9 de noviembre, la Plaza La Perla, en Zapopan, se convirtió en el punto de encuentro para miles de visitantes interesados en adquirir vivienda o invertir en patrimonio.

El evento destacó por la presencia de las principales instituciones financieras del país —BBVA, Banamex, Banorte, Santander y Scotiabank— que ofrecieron simuladores de crédito, condiciones preferenciales y asesoría personalizada en materia hipotecaria, fortaleciendo así el vínculo entre el sector inmobiliario y la banca comercial.

Una alianza que impulsa el crecimiento del sector

El acto inaugural estuvo encabezado por Jesús Sandoval, Director General de Grupo Ruba; Rodrigo Barba Franco, Director General de Primer Cuadro; Guillermo Urbina, Director General de Lodela; Otto Schmal, Director de Ruba Vertical; Raúl Adrián Prócel, Director de Plaza Guadalajara; y Dinsy Árcega, Directora Comercial de Ruba en Guadalajara.

Durante su mensaje, Jesús Sandoval subrayó la importancia de la colaboración empresarial como motor del desarrollo regional:

“El éxito de Ruba se ha construido a través de sociedades con empresas exitosas del sector que generan valor compartido; este tipo de esfuerzos demuestran que, cuando los empresarios trabajamos unidos, el beneficio se multiplica para las familias, para las empresas y para el país”.

La sinergia entre Ruba, Primer Cuadro y Lodela representa una nueva etapa para el mercado inmobiliario de Guadalajara, al brindar soluciones habitacionales de alta calidad con respaldo institucional, solidez financiera y visión compartida.