ECUM se suma a PATIO Lab por un urbanismo para la paz

El Colegio de Urbanistas de México (ECUM) se integró al Laboratorio Universitario de Cartografía Social y Arquitectura Forense (PATIO Lab), un proyecto académico transdisciplinario impulsado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que busca desarrollar nuevas metodologías y lenguajes para enfrentar las violencias estructurales desde una perspectiva territorial, ética y colaborativa.

En representación del Colegio, asistió la Mtra. Nina Carolina Izábal Martínez, presidenta del ECUM, quien participó en la ceremonia de inauguración como muestra del compromiso del gremio urbanista con los procesos orientados a la justicia, la memoria y la reparación del tejido social a través del análisis del espacio. Su participación reafirmó el papel del urbanismo como disciplina esencial en la transformación de los territorios urbanos y rurales.

La inauguración de PATIO Lab se llevó a cabo en el Patio Chico del Antiguo Colegio de San Ildefonso, un lugar emblemático en la historia educativa y cultural del país. El evento fue encabezado por el Dr. Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la UNAM, quien destacó la importancia de generar conocimiento verificable en tiempos marcados por la desinformación y las diversas formas de violencia que afectan a la sociedad mexicana.

También participaron académicas y autoridades universitarias, entre ellas la Dra. Tamara Martínez Ruíz, coordinadora para la Igualdad de Género; la Dra. María Soledad Funes Argüello, coordinadora de la Investigación Científica; la Dra. María Teresa Sánchez Salazar, directora del Instituto de Geografía; el Dr. Manuel Suárez Lastra, director del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad (PUEC); y la Mtra. Mónica Cejudo Collera, directora de la Facultad de Arquitectura. Todas coincidieron en el valor académico e institucional de este nuevo laboratorio.

La coordinación general de PATIO Lab está a cargo de la Dra. Julie-Anne Routhier Boudreau, investigadora del Instituto de Geografía de la UNAM, quien explicó que el proyecto busca dialogar con los territorios afectados por violencias de género, socioambientales y graves violaciones a los derechos humanos, utilizando herramientas como la cartografía social, la arquitectura forense y metodologías participativas.

Para el Colegio de Urbanistas de México, la creación de PATIO Lab representa una convergencia entre la producción científica y la experiencia comunitaria. Este espacio permite que el urbanismo contribuya activamente a comprender los procesos territoriales que generan o perpetúan la exclusión, el despojo y la violencia.

Desde su fundación, el ECUM ha promovido una práctica profesional con enfoque ético, profundamente vinculada a la realidad territorial del país. La presencia de su presidenta en la inauguración simboliza el compromiso del gremio con iniciativas que dignifican el conocimiento aplicado, el trabajo colaborativo y la búsqueda de justicia social.

El Colegio considera que el urbanismo debe desempeñar un papel activo en la documentación, el análisis y la reparación del tejido social, especialmente desde perspectivas críticas y situadas. La complejidad de los territorios mexicanos demanda hoy más que nunca metodologías que reconozcan sus realidades y se construyan en diálogo con las comunidades que los habitan.

PATIO Lab se suma así a los esfuerzos que entienden la producción de conocimiento como una herramienta de incidencia social. Sus metodologías —como la cartografía participativa, la arquitectura forense y la construcción colectiva de narrativas— abren nuevas formas de pensar la ciudad, los derechos, la memoria y la justicia desde el territorio.

El acto reunió a investigadoras, colectivos de víctimas, defensoras ambientales, estudiantes y representantes institucionales, entre ellos el ECUM, en una jornada que combinó lo académico con lo simbólico: una declaración ética y una invitación al trabajo conjunto.

El Colegio de Urbanistas de México reconoció en PATIO Lab una plataforma valiosa para fortalecer las capacidades de análisis e intervención del gremio en temas como el derecho al territorio, la justicia espacial y la construcción de paz. Desde su visión institucional, el ECUM continuará participando en espacios que transformen el conocimiento técnico en acción comprometida al servicio de una sociedad más justa, incluyente y digna.