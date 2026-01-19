Línea 2 del Mexibús refuerza su operación con 30 nuevos autobuses Scania

Scania México realizó la entrega de 30 autobuses urbanos de última generación que se integran a la Línea 2 del Mexibús, fortaleciendo una operación más eficiente, confiable y sustentable, diseñada para atender la alta demanda de movilidad urbana en el Estado de México.

Las nuevas unidades incorporan chasis Scania K370, carrocería Busscar Urban Bus Plus y un motor Euro 6 de 370 caballos de fuerza, tecnología que permite un mejor desempeño operativo, optimiza el consumo de combustible y contribuye a la reducción de emisiones contaminantes en entornos urbanos.

Transcomunicador, operador de la Línea 2 del Mexibús, mantiene una relación con Scania de más de una década, iniciada con la puesta en marcha de esta misma línea, la cual opera de manera exclusiva con autobuses Scania. Esta nueva entrega consolida la confianza del operador en la marca y en su capacidad para ofrecer soluciones de transporte público de alto desempeño.

Además de la incorporación de unidades, el proyecto contempla un modelo integral de servicio, ya que los autobuses cuentan con póliza de mantenimiento Scania y son atendidos mediante un CWS Scania (Customer Workshop Services), lo que garantiza continuidad operativa, mayor disponibilidad de flota y una adecuada planeación de costos.

Con esta entrega, Scania México reafirma su compromiso con el desarrollo de soluciones de movilidad urbana eficientes, confiables y sustentables, contribuyendo a mejorar la experiencia de traslado de miles de usuarios que diariamente utilizan el sistema Mexibús.