Conéctate con nosotros

Movilidad

Línea 2 del Mexibús refuerza su operación con 30 nuevos autobuses Scania

CONSTRUCCIÓN Economía FINANZAS Movilidad Vivienda

Se incrementa precio de vivienda 4.2%: Banorte

Movilidad

Reutilización de baterías de VE impulsa economía circular energética

Movilidad

Bicicletas asiáticas amenazan la producción nacional, advierte ANAFABI

Movilidad

Aeroméxico Cargo impulsa el crecimiento del e-commerce en México

Movilidad

Volaris y Viva se unen y forman una controladora

Movilidad

Nuevo León estrena vuelo directo a Nueva York con Viva

Movilidad

GAP renueva certificación de aeródromos y refuerza su liderazgo en seguridad

Movilidad

Aeroméxico vuelve a cotizar en la BMV bajo la clave AERO

Empresas Movilidad

CONCANACO SERVYTUR urge a liberar corredores logísticos ante afectaciones económicas por cierres carreteros

Movilidad

Línea 2 del Mexibús refuerza su operación con 30 nuevos autobuses Scania

Publicado

Hace 3 horas

en

Línea 2 del Mexibús refuerza su operación con 30 nuevos autobuses Scania

Scania México realizó la entrega de 30 autobuses urbanos de última generación que se integran a la Línea 2 del Mexibús, fortaleciendo una operación más eficiente, confiable y sustentable, diseñada para atender la alta demanda de movilidad urbana en el Estado de México.

Las nuevas unidades incorporan chasis Scania K370, carrocería Busscar Urban Bus Plus y un motor Euro 6 de 370 caballos de fuerza, tecnología que permite un mejor desempeño operativo, optimiza el consumo de combustible y contribuye a la reducción de emisiones contaminantes en entornos urbanos.

Transcomunicador, operador de la Línea 2 del Mexibús, mantiene una relación con Scania de más de una década, iniciada con la puesta en marcha de esta misma línea, la cual opera de manera exclusiva con autobuses Scania. Esta nueva entrega consolida la confianza del operador en la marca y en su capacidad para ofrecer soluciones de transporte público de alto desempeño.

Además de la incorporación de unidades, el proyecto contempla un modelo integral de servicio, ya que los autobuses cuentan con póliza de mantenimiento Scania y son atendidos mediante un CWS Scania (Customer Workshop Services), lo que garantiza continuidad operativa, mayor disponibilidad de flota y una adecuada planeación de costos.

Con esta entrega, Scania México reafirma su compromiso con el desarrollo de soluciones de movilidad urbana eficientes, confiables y sustentables, contribuyendo a mejorar la experiencia de traslado de miles de usuarios que diariamente utilizan el sistema Mexibús.

Loading

Comparte la nota
temas relacionados:
Continua leyendo
DA CLICK PARA COMENTAR

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.