96% de las Mujeres experimenta violencia en transporte público

Los costos en el servicio del transporte público no deben ser un factor para garantizar la seguridad de las y los usuarios

Las mujeres representan la tercera parte de usuarios que utiliza el transporte público, el 76 por ciento se sienten inseguras viajando en él.

El 96 por ciento de las mujeres ha experimentado violencia de género en el transporte público, comentó Nicolás Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM).

El 55 por ciento lo aborda por distintos motivos, pero ve quebrantado su traslado por la falta de medidas de seguridad, la carencia de implementación de políticas en perspectiva de género y una infraestructura inadecuada.

Para contrarrestar esta problemática Tiene que hacerse un proyecto inclusivo en perspectiva de género; se tienen que aplicar innovaciones de la “Data”, como, por ejemplo, saber la hora que con mayor frecuencia las mujeres utilizan el transporte y, poder así implementar medidas de seguridad más eficaces.

Además de mejorar la infraestructura urbana, incorporar análisis de genero en planes y proyectos de transporte e incluir a las mujeres en la operación del mismo; evaluar el impacto de las políticas realizadas.

Reconocer las desigualdades es de suma importancia, así como también debe haber mayor participación de las mujeres en la elaboración, implementación y evaluación de políticas de movilidad, asimismo, incluir perspectiva de género en políticas públicas, enfatizo Nicolás Rosales.

La Implementación de programas de capacitación técnica con enfoque de género y contar con tecnología de monitoreo, pueden ser herramientas útiles para prevenir y responder a situaciones de acoso, señaló.

La Secretaría de Educación Pública, debe implementar en sus Programas de Civismo capacitación para hacer frente al acoso y violencia de género; las empresas dedicadas al servicio de transporte deben tener unidades modernas y capacitar a sus operadores en el tema.

Tiene que promoverse la denuncia en esta materia; para ello debe haber mejoras en los procesos legales con mecanismos puntuales y efectivos, capacitación y formación en temas de género y la profesionalización en el sector de justicia; ya que las mujeres por no ser revictimizadas no acuden a él, puntualizó el presidente de la AMTM en una conversación por wibinar de “Tecnología y seguridad vial”.

Debe existir también una infraestructura para el sector con discapacidad que actualmente prácticamente no tiene acceso; así se podrá contar con un transporte inclusivo para todas y todos, señaló.

