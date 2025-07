Aumentan casos de fraude inmobiliario.- AMPI

Información de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) revela un incremento del 2023 donde se reportaron 120 casos vs 230 en el 2024, pero en ese mismo año fueron detectados 3mil 800 intentos de fraude.

Karim Oviedo Ramírez, presidente de la Asociación puntualizó, mientras de un año a otro se duplicaron las denuncias, se identificó que el 70% de los 3mil 800 intentos de fraude fueron estafas en línea; 75% involucraron rentas mientras que el restante 25% fueron ventas.

“No toda la gente que le cometieron fraude presenta denuncia. No quieren ir a perder el tiempo para denunciar un fraude. No confían en resolverlo y a lo mejor son cantidades de 5mil, 10mil o 14 mil pesos y, 15 mil pesos. Así dicen: voy a perder más dinero y más tiempo si voy a denunciar con la poca probabilidad de que pueda recuperarlo.

“De los intentos no todos concretaron el fraude… Y es que ya también las plataformas en donde se promueven los inmuebles, empezaron a detectar que había precios que no estaban adecuados a la realidad y empezaron a generar alertas. Y eso pues hizo que se previniera el fraude”, explicó el experto.

¿Cuáles son las ciudades más afectadas?

Las Ciudades con mayor incidencia son Ciudad de México (38%)

“Por razones obvias, porque hay más población, hay más gente necesitando vivienda”

Le continúa la Zona metropolitana del Estado de México con 19% de los más afectados, Guadalajara 16%, Monterrey y Mérida 10% respectivamente y Guanajuato con 8%.

“Todo lo demás sucede en el resto de las ciudades sin que esto deje de ser un problema grave porque invertir en bienes reales ojalá sólo fuera unos cuantos miles de pesos, en cambio puede ser hasta de millones de pesos”, advirtió.

Colaboración con Municipios

El presidente de AMPI precisó que colaboran en identificación de desarrollos con Querétaro, Tulúm y Mazatlán construyendo un semáforo para identificar estatus de los permisos para conocer proyectos inmobiliarios con permisos y todo en regla.

“Hemos trabajado con tres municipios que nos están ayudando. con Querétaro está haciendo un semáforo. Pone en rojo, naranja y verde a los desarrollos que sí cuentan o no con los permisos respectivos”.

También trabajan con Tulúm que ayuda a conocer qué desarrollos que ya cuentan con permisos, quiénes no los tienen aún y quiénes definitivamente no los van a tener. Con esa perspectiva, las personas pueden decidir si invertir o no.

Y el tercer municipio es Mazatlán con el objetivo de conocer los desarrollos inmobiliarios seguros”.

“AMPI también está impulsando y trabajando en estos proyectos porque al final lo que buscamos también pues es cuidar a nuestros clientes. Y así con cada uno de las ciudades esperemos en algún momento llegar a tener buenos acuerdos”

El experto recomendó verificar el expediente del desarrollador con Profeco y en el caso de las preventas, también asegurarse que el desarrollador tenga experiencia, que tenga una buena reputación de hacer la entrega bien y que no tenga quejas.

Cómo prevenir fraudes

Algunas de las recomendaciones que apuntó el experto inmobiliario es por ejemplo en esta temporada de vacaciones cuando la gente aprovecha para cambiar de casa tomar precauciones para la renta o compra de inmuebles. Así apunto las siguientes situaciones:

Uno, celebrar contrato de arrendamiento o pagar la renta sin conocer el inmueble.

“Este es el número uno porque la gente dice que lleva prisa por rentar o bien se dejan presionar porque les dicen “que alguien más lo quiere rentar. Te la van a ganar”.

Otro caso es cuando piden anticipo y enviar documentación pero cuando entregan el pago les bloquean el teléfono y ya no aparece la persona o bien el inmueble no existe.

El otro tipo de fraude muy común es cuando exigen el apartado para la renta o compra

“Apurando a la persona . Este debe de ser un indicador claro: cuando alguien te dice te la van a ganar. Corre. Apártala! y se da el pago sin conocer ni a la persona ni la propiedad”, dijo y recomendó:

“Deben de tomarse el tiempo de conocer la propiedad, de conocer los antecedentes, de celebrar un contrato de arrendamiento o contrato de promesa de compraventa, o inclusive ir ante el notario público para hacer operación ya sea el arrendamiento o la compraventa”.

Otro tipo importante de fraudes inmobiliarios es la preventa de supuestos lotes que piden un anticipo mínimo.

“La gente ingenuamente deposita el dinero y ni siquiera existen los terrenos o no tienen ni los permisos. Nunca se van a entregar”, advirtió y agregó:

“Hay fraudes todavía más avanzados en donde a pesar de que te mandan la identificación oficial que pudiera ser el INE, esta persona no coincide con la de la fotografía.Se comunican sólo por WhatsApp como propietarios y les cometen fraude”.

La recomendación es de hacerse de una asesoría de un profesional inmobiliario como de los miembros AMPI para realizar en éstos casos y también en la oferta de remates bancarios una operación legal.