En una década cayó 170% la construcción de vivienda: AMPI

Publicado

Hace 2 horas

en

Karim Oviedo, presidente nacional de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) señaló que si se hace un recuento en torno a la vivienda “ha sido un tema bastante olvidado”.

En entrevista con la periodista Mariel Zúñiga en su programa En Concreto Contigo, El lidel de los inmobiliarios expuso que en los últimos 10 años cayó más de 170% la construcción de vivienda, y en ese mismo lapso se encareció la vivienda 180%.

No hay vivienda, y la que se construye, pues no alcanza para comprarse. Entonces, creo que así cerramos el año.

Karim Oviedo señaló que para 2026 se suma el reto de innovar la manera de construir, “no podemos seguir construyendo con los mismos materiales, porque lo único que estamos provocado es encarecer la vivienda se vuelva cara.

SEP avala Centro Universitario

La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) obtuvo la autorización para funcionar como Centro Universitario, asimismo recibió el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), entre otros logros en este 2025 de la asociación que lidera Karim Oviedo Ramírez.

El presidente nacional de la AMPI detalló algunas de las licenciaturas que estarán integrando, “estamos trabajando en la licenciatura en desarrollos inmobiliarios, también en la maestría de negocios inmobiliarios, y también con una especialidad”.

A parte de sentar las bases para una capacitación de calidad, la AMPI obtuvo varios reconocimientos en el año.

Grupo En Concreto nos reconoció como la Asociación Líder, también recibimos el premio como la mejor Asociación Inmobiliaria de América Latina por la Confederación Latinoamericana de Asociaciones Inmobiliarias y Florida Realtors con sede en Miami nos reconoció como la asociación que más conexiones internacionales hicimos.

